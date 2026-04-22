Nội Bài tăng khách dịp 30-4, lưu ý đến sớm tránh trễ chuyến 22/04/2026 17:00

(PLO)- Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, sản lượng chuyến bay và hành khách qua sân bay Nội Bài tăng 10-15%.

Chiều 22-4, đại diện Sân bay Nội Bài cho biết trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lượng chuyến bay và hành khách tăng khoảng 10-15% so với ngày thường.

Ngày cao điểm nhất dự kiến là 29-4 với 652 lượt chuyến bay, tăng 9,4% so với thường lệ và cùng kỳ năm 2025. Lượng hành khách ước đạt 113.631 lượt, tăng 15% so với thường lệ và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vận chuyển quốc tế dự kiến có 323 lượt chuyến bay. Lượng khách quốc tế đạt 52.102 lượt, tăng 29,1% so với cùng kỳ.

Lượng khách qua cảng hàng không Nội Bài sẽ tăng trong dịp lễ. Ảnh: N.HÀ

Vận chuyển nội địa dự kiến có 329 lượt chuyến bay, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Lượng khách nội địa đạt 61.529 lượt, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

Đại diện sân bay cho biết, dù thị trường có biến động về nguồn cung và giá nhiên liệu nhưng tại Nội Bài vẫn ghi nhận đà tăng trưởng ổn định.

Dịp này, các sân bay áp dụng tăng cường an ninh cấp độ 1. Nội Bài duy trì hoạt động tối đa 98 quầy check-in tại Nhà ga T1 và 144 quầy tại Nhà ga T2, trong đó có 48 quầy mới. Hệ thống 16 băng tải hành lý và 122 vị trí đỗ máy bay sẵn sàng phục vụ.

Cảng phối hợp Công an cửa khẩu Nội Bài mở tối đa máy soi chiếu, tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời phối hợp điều tiết giao thông, áp dụng thu phí tự động tại tất cả làn ra vào, điều chỉnh linh hoạt để tránh ùn ứ.

Công tác điều hành được duy trì 24/7. Các đơn vị bố trí 100% nhân lực tại vị trí trực tiếp phục vụ hành khách.

Cảng cũng yêu cầu đơn vị phục vụ mặt đất đảm bảo thời gian trả hành lý đúng tiêu chuẩn. Các doanh nghiệp vận tải phải bố trí đủ phương tiện, kể cả đêm muộn và sáng sớm. Doanh nghiệp dịch vụ phi hàng không phải cam kết chất lượng phục vụ.

Nhân viên được bố trí hỗ trợ hành khách tại nhà ga. Các đường dây nóng hoạt động 24/7 để tiếp nhận phản ánh.

Do nhu cầu đi lại tăng cao, đại diện sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách nên làm thủ tục trực tuyến hoặc sử dụng sinh trắc học qua VNeID để giảm thời gian chờ.

Hành khách cần có mặt tại sân bay sớm, ít nhất 2 tiếng với chuyến bay nội địa và 3 tiếng với chuyến bay quốc tế. Thời gian áp dụng tăng cường an ninh cấp độ 1 từ 29-4 đến 4-5 có thể khiến thủ tục kéo dài hơn bình thường.

Tỷ lệ kiểm tra trực quan ngẫu nhiên hành khách và hành lý xách tay sẽ tăng. Hành khách cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không.

Ngoài ra, hành khách cần tự bảo quản hành lý, không nhận giữ đồ cho người lạ. Nếu phát hiện hành lý vô chủ hoặc dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho nhân viên sân bay.