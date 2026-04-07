Nóng: Từ 1-7-2027, Hà Nội và TP.HCM kiểm định khí thải xe máy 07/04/2026 14:08

(PLO)- Thủ tướng đặt lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải xe máy tham gia giao thông, trong đó triển khai trước ở một số thành phố có lưu lượng phương tiện lớn.

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 13/2026 quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Đây là cơ sở để triển khai kiểm định khí thải xe máy.

Theo quyết định, từ ngày 1-7-2027, việc kiểm định khí thải xe máy sẽ được thực hiện trước tại Hà Nội và TP.HCM.

Từ ngày 1-7-2028, quy định này áp dụng đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại. Đến ngày 1-7-2030, áp dụng đối với các tỉnh còn lại. Tùy tình hình thực tế, các địa phương có thể quy định thời điểm sớm hơn.

Các cơ sở bảo dưỡng xe máy tiến hành các bước kiểm định khí thải xe máy.

Quyết định cũng nêu rõ mức tiêu chuẩn khí thải áp dụng theo năm sản xuất hoặc nhập khẩu của phương tiện.

Cụ thể, xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008 áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 1 (mức thấp nhất trong 4 mức). Xe sản xuất từ năm 2008 đến hết năm 2016 áp dụng mức 2. Xe sản xuất từ năm 2017 đến ngày 30-6-2026 áp dụng mức 3. Xe sản xuất từ ngày 1-7-2026 áp dụng mức 4.

Đối với xe gắn máy, xe sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016 áp dụng mức 1. Xe sản xuất từ năm 2017 đến ngày 30-6-2027 áp dụng mức 2. Xe sản xuất từ ngày 1-7-2027 áp dụng mức 4.

Từ ngày 1-1-2028, xe mô tô, xe gắn máy lưu thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải từ mức 2 trở lên.

Ngoài ra, xe mô tô, xe gắn máy khi đi vào “vùng phát thải thấp” tại Hà Nội phải đáp ứng quy định khí thải theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội, căn cứ Luật Thủ đô.

Quy định về khí thải và chi phí kiểm định Theo Thông tư 92/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy chuẩn khí thải xe mô tô, xe gắn máy gồm 4 mức giới hạn tối đa đối với các thông số Hydrocacbon (HC) và Cacbon Monoxit (CO). Giá trị giới hạn tối đa của các thông số CO, HC trong khí thải xe sử dụng động cơ cháy cưỡng bức được quy định cụ thể theo từng mức. Về chi phí, theo tính toán trước đây của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), mức kiểm định khí thải khoảng 35.000 đồng/lần/năm. Đại diện Cục Đăng kiểm cho biết chi phí kiểm định không đáng kể, quy trình thực hiện đơn giản, chỉ mất vài phút và lộ trình áp dụng phù hợp nên không gây nhiều xáo trộn cho người dân.