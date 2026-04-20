NSND Tạ Minh Tâm: Cảm xúc chân thực là chìa khóa để mở lòng các em 20/04/2026 14:03

(PLO)- Sáng 20-4, trong không khí những ngày tháng 4 lịch sử, NSND Tạ Minh Tâm đã cùng hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư cất cao bài hát "Đất nước trọn niềm vui" khơi gợi niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuyên đề “Đất nước trọn niềm vui” do Trường Tiểu học Trần Khánh Dư (phường Tân Định, TP.HCM) tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026).

NSND Tạ Minh Tâm hát "Đất nước trọn niềm vui" tại sân trường tiểu học Trần Khánh Dư.

Giữa sân trường rợp bóng cờ tổ quốc, NSND Tạ Minh Tâm khiến hơn 400 học sinh vỡ òa khi thể hiện ca khúc "Đất nước trọn niềm vui". Không còn là những trang sách khô khan, hình ảnh về những ngày tháng 4 lịch sử đã hiện diện rõ qua âm nhạc.

Chia sẻ về cơ duyên với tác phẩm, nghệ sĩ cho biết ông đã có 51 năm gắn bó với bài hát này.

NSND Tạ Minh Tâm chia sẻ về ý nghĩa của bài hát "Đất nước trọn niềm vui".

Theo nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, bài hát được nhạc sĩ Hoàng Hà sáng tác vào ngày 26-4-1975 tại Hà Nội, ngay trước thời khắc lịch sử chỉ vài ngày trong niềm tin mãnh liệt về ngày toàn thắng. Dù đã ra đời hơn nửa thế kỷ, nhưng sức sống của nó vẫn rộn ràng không thua kém những ca khúc hiện đại. Âm nhạc không chỉ để giải trí mà còn làm nên lịch sử.

"Có những bài hát khiến ta vui, buồn, nhưng cũng có những ca khúc thôi thúc con người tiến lên, tự hào về đất nước. Những ca khúc ra đời từ thời khắc lịch sử luôn có sức lan tỏa đặc biệt. Lời bài hát nhắc nhở chúng ta về những năm tháng gian khó mà ông cha ta đã chiến đấu để có được hòa bình, nên chúng ta phải biết giữ gìn và phát triển đất nước” - ông nói.

Khi hỏi về ước mơ sau này, nhiều học sinh chia sẻ muốn trở thành nghệ sĩ, bác sĩ, giáo viên. "Ước mơ nào cũng đáng trân trọng, nhưng cần nuôi dưỡng từ sớm và kiên trì theo đuổi" - ông chia sẻ.

Theo nghệ sĩ, đối với lứa tuổi tiểu học, khi các em có quá nhiều sự lựa chọn giải trí hấp dẫn, việc giáo dục lịch sử đạo đức đòi hỏi những cách thức sinh động. Nếu không có sự dẫn dắt khéo léo, trẻ rất khó tập trung vào những nội dung mang tính giáo dục cao.

"Tại buổi chuyên đề sáng nay, chính những cảm xúc chân thực là chìa khóa để mở lòng các em. Những học sinh vốn chưa chú ý đã bắt đầu tập trung theo dõi, trong khi những em từng tìm hiểu về lịch sử lại càng có dịp thẩm thấu sâu sắc hơn. Những buổi sinh hoạt như thế này có thể tạo ra những dấu ấn cảm xúc đi theo các em đến suốt cuộc đời. Đó chính là nền tảng vững chắc để hình thành nên nhân cách và tình yêu quê hương đất nước trong mỗi học sinh" - NSND Tạ Minh Tâm nhấn mạnh.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chia sẻ tại chuyên đề sáng ngày 20-4.

Tham dự chương trình, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, chia sẻ từ những ngày kỷ niệm 10 năm, 20 năm cho đến dấu mốc 50 năm giải phóng vừa qua, mỗi lần nghe "Đất nước trọn niềm vui", lòng bà lại dâng trào niềm tự hào. Đặc biệt qua tiếng hát hào sảng của NSND Tạ Minh Tâm, âm nhạc như thôi thúc mỗi người phải sống xứng đáng và trách nhiệm hơn để giữ gìn nền hòa bình quý giá này.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư giao lưu cùng các khách mời.

Bên cạnh âm nhạc, bà Thanh Thủy cũng nhấn mạnh vai trò của việc hình thành văn hóa đọc trong học đường.

Theo bà, việc kết hợp đọc sách với các hoạt động giao lưu trực tiếp là cách giáo dục trực quan hiệu quả nhất hiện nay. “Khi chúng ta khơi gợi đúng thời điểm và gọi đúng tên tình yêu quê hương vốn có trong mỗi người, tình yêu đó sẽ lan tỏa và sống sâu sắc hơn. Những buổi sinh hoạt này giúp các em bước ra khỏi trang sách khô khan để tiếp cận lịch sử một cách sinh động” - bà Thủy chia sẻ.

Em Lê Kim Ánh Dương, bộc bạch: “Dù đã nghe bài hát trên mạng nhiều lần, nhưng khi được nghe bác Tạ Minh Tâm hát trực tiếp, em thấy hào hùng và tự hào hơn rất nhiều. Giai điệu này thôi thúc trong em niềm yêu thương quê hương đất nước”.

Học sinh cầm cờ đỏ sao vàng cùng vẫy theo điệu nhạc và hát vang với NSND Tạ Minh Tâm trong chuyên đề sáng nay

Bà Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Khánh Dư khẳng định chuyên đề góp phần bồi dưỡng tinh thần dân tộc, lòng tự hào cho học sinh. Qua âm nhạc, các em hiểu hơn về sự hy sinh của cha ông, từ đó hình thành nhân cách, biết trân trọng quá khứ và hướng tới tương lai.