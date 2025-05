Nữ nhân viên kế toán chiếm đoạt hơn 28,7 tỉ đồng của Tập đoàn Viettel 23/05/2025 20:35

Ngày 23-5, Tòa án Quân sự Quân khu 7 xét xử sơ thẩm vụ án nữ nhân viên kế toán lừa đảo, chiếm đoạt của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hồng (nhân viên kế toán của Viettel Long An) 20 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; buộc bồi thường toàn bộ số tiền hơn 28,7 tỉ đồng đã chiếm đoạt.

Bị cáo Nguyễn Thị Duyên (kinh doanh tự do), Nguyễn Thị Thảo Trang (lao động tự do) cùng bị tuyên phạt mỗi bị cáo 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai cựu trưởng phòng Tài chính - Viettel Long An là Đào Duy Anh Vũ và Dương Ty By; cựu phụ trách phòng Tài chính - Viettel Long An Nguyễn Viết Hoàng, cùng nhận mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX nhận định, tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của tổ chức và cá nhân; hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức đang được pháp luật bảo vệ.

HĐXX cũng xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và nộp một khoản tiền khắc phục hậu quả; gia đình có công với cách mạng... Cạnh đó, bị cáo Hoàng là người đã phát hiện ra sai phạm của bị cáo Hồng và chủ động báo cáo cho ban giám đốc, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để giải quyết vụ án...

Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 28,7 tỉ đồng

Theo nội dung vụ án, Lê Thị Hồng là nhân viên kế toán tại Chi nhánh Viettel tỉnh Long An.

Từ ngày 31-1-2019 đến ngày 19-9-2022, Hồng đã thực hiện các hành vi gian dối, gồm: Nhập khống số liệu trên phần mềm kế toán ERP để Tập đoàn Viettel chuyển tiền về tài khoản Viettel Long An; nhập khống số liệu đối với một số hợp đồng đã thanh toán trước đó lên phần mềm ERP để đề nghị quyết toán với Tập đoàn Viettel; đưa ra thông tin không đúng sự thật để hai đại lý thẻ cào chuyển khoản tiền mua thẻ cào...

Đồng thời, Hồng làm giả các tài liệu tài chính của Tập đoàn Viettel, gồm: các ủy nhiệm chi, phiếu yêu cầu điều chỉnh lệnh chuyển tiền, phiếu chi tiền mặt, phiếu thu tiền mặt... để chiếm đoạt hơn 28,7 tỉ đồng của Tập đoàn Viettel.

Số tiền này được Hồng dùng chi tiêu cá nhân và sau đó bị Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Thị Thảo Trang lừa đảo chiếm đoạt.

Chuyển tiền để đi chùa cúng xin... số đề

Cụ thể, do kinh doanh thua lỗ, Duyên nảy sinh ý định lừa bán hàng tồn kho cho Hồng. Cách thức là Duyên lập các Facebook và Zalo ảo, giao dịch mua bán với Hồng. Duyên dùng nick giả, giả làm khách đặt mua mỹ phẩm của Hồng, Hồng sẽ đặt hàng của Duyên để bán lại.

Nhận tiền hàng do Hồng chuyển xong thì khi đó Duyên (với vai khách hàng) sẽ nại các lý do ốm đau, bệnh tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn… để không lấy hàng và cắt đứt liên lạc.

Từ ngày 20-12-2019 đến ngày 18-5-2022, Duyên đã chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng của Hồng.

Đối với bị cáo Trang, từ năm 2019, cả hai qua tiếp xúc đã trở nên thân thiết và hay tâm sự chuyện gia đình, công việc. Khi biết Trang hay đi lễ chùa cầu may mắn, Hồng từng chuyển hơn 2,5 tỉ đồng để nhờ Trang đi lễ và mua quần áo, đồ phong thủy, cúng lễ giải hạn.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: THÙY LINH

Đầu tháng 9-2022, Hồng đã tâm sự với Trang về việc làm ăn thua lỗ, khách nợ tiền. Trang liền nói với Hồng biết nhiều chỗ chơi số đề và Trang có thể đi chùa làm lễ cúng để xin số đề với tỉ lệ trúng cao.

Tin tưởng, Hồng đã chuyển cho Trang tổng cộng 1,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trang không giúp Hồng đánh số đề mà chuyển số tiền này thành sổ tiết kiệm và chuyển khoản qua lại cho người khác để xóa dấu vết.

Cũng trong vụ án, 3 bị cáo giữ chức vụ tại Phòng Tài chính - Viettel Long An có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho giám đốc chi nhánh để quản lý điều hành công tác tài chính của Viettel Long An theo đúng quy định pháp luật. Do tin tưởng Hồng, các bị cáo này đã thiếu kiểm tra, giám sát để Hồng lợi dụng sơ hở, thực hiện hành vi phạm tội.