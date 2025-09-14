'Nữ sinh hiếu học vượt khó': Hơn 9.500 suất học bổng trị giá gần 15 tỉ đồng được trao tặng 14/09/2025 12:23

(PLO)- Suốt hơn ba thập kỷ qua, chương trình trao học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” do Báo Phụ Nữ TP.HCM khởi xướng đã tiếp sức cho hàng ngàn nữ sinh vươn lên, tiếp tục hành trình đến trường.

Ngày 14-9, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã tổ chức chương trình trao học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó lần thứ 34, năm học 2025-2026.

Đây là hoạt động thường niên, gắn bó bền bỉ suốt 34 năm qua, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc đồng hành cùng các nữ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh được trao học bổng tham gia tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM, cho biết suốt 34 năm qua, học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó đã trở thành một hành trình yêu thương và nhân ái bền bỉ.

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM ân cần thăm hỏi nữ sinh được nhận học bổng.

“Hành trình này sẽ không có ga cuối. Bởi chừng nào trong cuộc sống còn có những em nhỏ cần được tiếp sức, thì chừng đó chuyến tàu yêu thương này vẫn sẽ tiếp tục lăn bánh” - bà Trung nói.

Theo nhà báo Lý Việt Trung, sự kiện hôm nay không chỉ để trao những suất học bổng, mà còn để gửi gắm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho những ước mơ tuổi trẻ được vươn cao, bay xa.

Nhiều học sinh phấn khởi tham dự chương trình trao học bổng.

Tại sự kiện, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM cũng chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về những nữ sinh từng được chương trình tiếp sức. Tiêu biểu là em Huỳnh Thùy Linh, từng rong ruổi cùng bà bán chổi để có tiền đến trường, nay đã trở thành tân sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; hay em Dương Ngọc Tiểu Minh, cô bé được sư cô chùa Vĩnh Xương cưu mang từ khi còn đỏ hỏn, đã kiên trì học tập và tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP.HCM.

“Các em chính là minh chứng rằng, khi có niềm tin và tình thương, không khó khăn nào là không thể vượt qua. Hành trình này không thể đi xa nếu thiếu bàn tay đồng hành của cộng đồng.

Mỗi tấm lòng gửi trao không chỉ là một suất học bổng, mà còn là một hạt giống lành, gieo xuống mảnh đất đời các em để mai này đơm hoa, kết trái thành những công dân tri thức, nhân ái, sẵn sàng đóng góp cho xã hội” - nhà báo Lý Việt Trung bày tỏ.

Báo Phụ Nữ TP.HCM đã trao 222 suất học bổng (đợt 1) cho nữ sinh hiếu học vượt khó.

Dịp này, Báo Phụ nữ TP.HCM trao 222 suất học bổng (đợt 1) cho nữ sinh cấp 2, 3 (trị giá 2 triệu đồng/suất) và 15 suất học bổng cho sinh viên đại học – cao đẳng (trị giá 10 triệu đồng/suất), kèm các phần quà gồm tập vở, bánh sữa, mì… Tổng giá trị của đợt 1 là 594 triệu đồng, được chi từ nguồn vận động tài trợ và Quỹ Xã hội từ thiện của báo.