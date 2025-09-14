'Nữ sinh hiếu học vượt khó': Hơn 9.500 suất học bổng trị giá gần 15 tỉ đồng được trao tặng

Ngày 14-9, Báo Phụ Nữ TP.HCM đã tổ chức chương trình trao học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó lần thứ 34, năm học 2025-2026.
Đây là hoạt động thường niên, gắn bó bền bỉ suốt 34 năm qua, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc đồng hành cùng các nữ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Phát biểu tại chương trình, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM, cho biết suốt 34 năm qua, học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó đã trở thành một hành trình yêu thương và nhân ái bền bỉ.
“Hành trình này sẽ không có ga cuối. Bởi chừng nào trong cuộc sống còn có những em nhỏ cần được tiếp sức, thì chừng đó chuyến tàu yêu thương này vẫn sẽ tiếp tục lăn bánh” - bà Trung nói.
Theo nhà báo Lý Việt Trung, sự kiện hôm nay không chỉ để trao những suất học bổng, mà còn để gửi gắm niềm tin, tiếp thêm sức mạnh cho những ước mơ tuổi trẻ được vươn cao, bay xa.
Tại sự kiện, Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM cũng chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về những nữ sinh từng được chương trình tiếp sức. Tiêu biểu là em Huỳnh Thùy Linh, từng rong ruổi cùng bà bán chổi để có tiền đến trường, nay đã trở thành tân sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; hay em Dương Ngọc Tiểu Minh, cô bé được sư cô chùa Vĩnh Xương cưu mang từ khi còn đỏ hỏn, đã kiên trì học tập và tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP.HCM.
“Các em chính là minh chứng rằng, khi có niềm tin và tình thương, không khó khăn nào là không thể vượt qua. Hành trình này không thể đi xa nếu thiếu bàn tay đồng hành của cộng đồng.
Mỗi tấm lòng gửi trao không chỉ là một suất học bổng, mà còn là một hạt giống lành, gieo xuống mảnh đất đời các em để mai này đơm hoa, kết trái thành những công dân tri thức, nhân ái, sẵn sàng đóng góp cho xã hội” - nhà báo Lý Việt Trung bày tỏ.
Dịp này, Báo Phụ nữ TP.HCM trao 222 suất học bổng (đợt 1) cho nữ sinh cấp 2, 3 (trị giá 2 triệu đồng/suất) và 15 suất học bổng cho sinh viên đại học – cao đẳng (trị giá 10 triệu đồng/suất), kèm các phần quà gồm tập vở, bánh sữa, mì… Tổng giá trị của đợt 1 là 594 triệu đồng, được chi từ nguồn vận động tài trợ và Quỹ Xã hội từ thiện của báo.
Chương trình học bổng "Nữ sinh hiếu học vượt khó" được khởi xướng từ năm học 1991-1992, với 61 suất học bổng đầu tiên. Đến nay, qua 33 năm, gần 9.500 suất học bổng với tổng trị giá gần 15 tỉ đồng đã được trao tặng.
Dự kiến, cuối tháng 9 này, báo sẽ tiếp tục trao 100 suất học bổng (đợt 2) cho nữ sinh tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc TP.HCM mới.