Chàng trai tí hon bị hiểu nhầm là học sinh tiểu học được trao học bổng toàn phần 05/09/2025 15:22

(PLO)- Nguyễn Văn Thiện, chàng trai tí hon, từng bị hiểu nhầm là học sinh tiểu học ở Đắk Lắk được tặng học bổng toàn phần.

Ngày 5-9, ông Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trường đã trao học bổng toàn phần trị giá 39 triệu đồng cho tân sinh viên Nguyễn Văn Thiện (18 tuổi) tại ngày khai giảng năm học mới.

Tân sinh viên Nguyễn Văn Thiện được trao học bổng toàn phần trong ngày khai giảng. Ảnh: N.Đ

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh Nguyễn Văn Thiện gây chú ý, bị hiểu nhầm là học sinh tiểu học. Lý do: ngoại hình Thiện nhỏ bé, chỉ cao 1,25 m, nặng chưa tới 30 kg.

Dù thể trạng nhỏ bé, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng Thiện có ý chí mạnh mẽ. Cuối THPT, Thiện được xếp học lực loại giỏi và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Hiện Thiện là tân sinh viên ngành công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên. Ngoài được tặng học bổng toàn phần, chàng trai tí hon Nguyễn Văn Thiện còn được trường hỗ trợ chi phí sinh hoạt, chỗ ở tại ký túc xá.

Theo ông Bình, sau khi nắm được thông tin về hoàn cảnh của Thiện, trường cử giáo viên liên hệ với gia đình để tư vấn, định hướng ngành học phù hợp cho em.

Chàng trai tí hon Nguyễn Văn Thiện có thân hình rất nhỏ bé so với các bạn cùng trang lứa. Ảnh: N.Đ

“Khi Thiện đăng ký nhập học, Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên quyết định trao học bổng toàn phần; đồng thời cam kết hỗ trợ tối đa cho sinh viên này trong suốt quá trình học tập”- ông Bình thông tin.

Trao đổi với PLO, tân sinh viên Nguyễn Văn Thiện không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo trường cũng như những người đã giúp đỡ em thời gian qua.

“Em từng nghĩ với sức khỏe, thể chất của mình thì nên ở nhà với ba mẹ. Tuy nhiên, bạn bè, nhiều cô chú đã động viên em gắng học tập để sau này tự lo cho bản thân. Em rất hạnh phúc khi nhận được học bổng và sự quan tâm của trường. Đây là động lực để em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập”- Thiện chia sẻ.