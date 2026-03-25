Nữ tạp vụ tử vong trên đường đi làm, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường 25/03/2026 10:16

(PLO)- Va chạm với xe tải khiến một phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ, tài xế xe tải liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Sáng 25-3, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông xảy trên đường tỉnh 818 khiến một người nữ tạp vụ làm việc ở khu công nghiệp Hòa Bình tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 cùng ngày, xe tải 50E-361.03 do Nguyễn Thế Hoàng (32 tuổi, xã Thạnh Hóa, Tây Ninh) điều khiển, lưu thông từ quốc lộ 1A rẽ phải vào đường tỉnh 818.

Hiện trường nơi chiếc xe của nữ tạp vụ gặp nạn. Ảnh: TT

Khi đến Km00 đường tỉnh 818, đoạn qua ấp 7, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, xe tải trên đã va chạm với mô tô 59L2-974.18 do bà NTDH (51 tuổi, xã Lương Hòa, Tây Ninh) điều khiển cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Phương tiện mô tô bị hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin, bà NTDH là nhân viên tạp vụ làm việc tại một công ty thuộc khu công nghiệp Hòa Bình, xã Thủ Thừa (Tây Ninh). Thời điểm gặp nạn, nạn nhân đang trên đường đi làm.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ tai nạn. Ảnh: TT

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thủ Thừa phối hợp cùng CSGT tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời truy tìm tài xế liên quan.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.