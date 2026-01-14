Nước chanh hay nước lọc: Đâu là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe của bạn? 14/01/2026 07:23

(PLO)- Nước chanh và nước lọc đều giúp cung cấp nước cho cơ thể và hỗ trợ quá trình giảm cân.

Nước chanh có những lợi ích như tăng hương vị, bổ sung vitamin C, cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa sỏi thận. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nước lọc vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Nước lọc tốt hơn cho răng của bạn. Ảnh: AI.

Nước chanh làm tăng hương vị mà không chứa nhiều calo

Nhiều người cảm thấy khó uống nước lọc. Chanh giúp tăng hương vị, cải thiện mùi vị và khuyến khích bạn uống nước nhiều hơn. Thêm một chút chanh hầu như không làm thay đổi lượng calo. Một lát chanh không vỏ chỉ thêm hai calo và 30ml nước cốt chanh chỉ chứa khoảng sáu calo.

Lưu ý không phải tất cả đồ uống vị chanh đều ít calo. Bạn nên kiểm tra nhãn dinh dưỡng vì một số loại có chứa đường bổ sung, hương liệu nhân tạo và chất tạo ngọt.

Nước chanh cung cấp vitamin C

Vitamin C trong nước chanh giúp cơ thể hấp thụ sắt và sản sinh collagen. Đây là loại protein xây dựng xương, cơ bắp, dây chằng và da. Vitamin C cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, tim mạch, thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

Nghiên cứu chỉ ra vitamin C có thể rút ngắn thời gian mắc cảm lạnh thông thường. Lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày cho người lớn là từ 90 đến 120 mg. Một thìa cà phê nước cốt chanh cung cấp 2 mg vitamin C cùng một lượng nhỏ kali, canxi và folate.

Nước lọc tốt hơn cho răng của bạn

Nước lọc không gây hại cho răng. Trong khi đó, chanh có hàm lượng axit cao dễ dẫn đến mòn lớp men bảo vệ bề mặt răng. Để giảm nguy cơ này, bạn nên súc miệng bằng nước sạch hoặc đánh răng sau khi uống. Việc dùng ống hút cũng giúp hạn chế axit tiếp xúc với răng.

Nước chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận tái phát

Uống nhiều nước là cách chính để ngăn ngừa sỏi thận. Thêm chanh vào nước uống thậm chí còn có lợi hơn nhờ chứa citrate.

Loại axit này liên kết với canxi trong cơ thể để ngăn chúng kết hợp với oxalat tạo thành sỏi. Chanh là nguồn cung cấp citrate dồi dào nhất trong các loại trái cây họ cam quýt.

Uống nước lọc hay nước chanh đều hỗ trợ nỗ lực giảm cân. Việc thay thế đồ uống có đường bằng nước sẽ làm giảm đáng kể lượng calo nạp vào.

Uống nước hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang muốn giảm tiêu thụ đồ uống có ga, hãy thử nước seltzer vị chanh không đường. Uống nước trước bữa ăn cũng giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn và giảm lượng thức ăn nạp vào.

Khi nào nước chanh không phải là lựa chọn tốt nhất?

Bạn nên chọn nước lọc thay thế nếu nước chanh gây đầy hơi, đau bụng hoặc các vấn đề tiêu hóa. Những người bị loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản (GERD) cũng cần thận trọng.

Ngoài ra, hãy trao đổi với bác sĩ về tương tác có thể xảy ra nếu bạn đang dùng thuốc điều trị huyết áp hoặc tiểu đường.

Bạn cần bao nhiêu nước mỗi ngày?

Nhu cầu nước phụ thuộc vào độ tuổi, mức độ hoạt động và nhiệt độ môi trường. Khuyến nghị chung về lượng chất lỏng hàng ngày là 9 cốc đối với phụ nữ và 13 cốc đối với nam giới.

Uống quá nhiều nước có thể dẫn đến hạ natri máu rất nguy hiểm. Cách nhanh nhất để đánh giá mức độ hydrat hóa là nhìn vào màu sắc nước tiểu. Nếu bạn uống đủ nước, nước tiểu sẽ có màu vàng nhạt.