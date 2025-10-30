Nước đã rút, cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết lưu thông bình thường 30/10/2025 16:42

Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ) cho biết đến 16 giờ ngày 30-10, nước đã thoát hết, bùn đất được thu dọn hoàn toàn, giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã thông tuyến trở lại. Các phương tiện di chuyển bình thường trên cả hai làn, bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, theo lực lượng quản lý đường bộ, khu vực Bình Thuận vẫn còn mưa, một số vị trí ta luy dương vẫn xuất hiện hiện tượng nước thấm và chảy nhẹ xuống mặt đường. Khu Quản lý đường bộ IV tiếp tục duy trì lực lượng túc trực 24/24 giờ tại hiện trường, sẵn sàng xử lý khi phát sinh tình huống bất thường.

Nước đã rút trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 30-10, mưa lớn kéo dài khiến nước từ ta luy dương tràn xuống, cuốn theo đất đá lấp rãnh dọc và chảy qua mặt đường cao tốc đoạn Km215+200 - Km215+700. Tình trạng ngập cũng xảy ra tại đoạn Km233+250 - Km233+500 với mực nước lên tới 0,6 - 0,7 m ở cả hai chiều lưu thông.

Ngay khi sự cố xảy ra, Văn phòng Quản lý đường bộ IV đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị khai thác tuyến bố trí hệ thống biển báo, rào chắn, đồng thời tổ chức cấm đường tại nút giao Ma Lâm (Km208+701) và nút giao Phan Thiết (Km234+617). Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển ra Quốc lộ 28 và Quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn.