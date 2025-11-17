Nước lên tới mái nhà, chính quyền khẩn trương di tản hàng trăm hộ dân 17/11/2025 13:13

(PLO)- Chính quyền tích cực huy động lực lượng di tản hàng trăm hộ dân ở phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa đang ngồi trên mái nhà vì nước lũ lên nhanh.

Trưa 17-11, trao đổi với PLO, bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa cho biết vẫn đang tích cực huy động lực lượng di tản người dân ra khỏi vùng lũ.

Chính quyền phường Ba Ngòi khẩn trương di tản người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Bà Phạm Thị Ngọc Ánh cho biết tại các vùng trũng nước lũ đã lên tới mái nhà của người dân. Do đó, địa phương đang huy động toàn bộ lực lượng phối hợp cùng lực lượng Sư 377 và Khu vực phòng thủ 3 trợ giúp di tản người dân.

Lực lượng cứu hộ chia ra làm ba nhánh tìm các hướng dễ tiếp cận các thôn thuộc thôn Hòa Bình, Hòa An, Tân Hiệp sử dụng xuồng, cano tiếp cận để ứng cứu, đưa người dân đến nơi an toàn.

"Chúng tôi vẫn chưa xác định số hộ đã di dời vì đang tiếp tục di dời. Mỗi khu vực hơn 100 hộ nên chúng tôi vẫn đang tiếp tục khẩn trương di dời", bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND phường Ba Ngòi, nói.

Lực lượng chức năng đưa người dân đến nơi an toàn.

Nhiều giờ qua, nước tại khu vực trũng thuộc phường Ba Ngòi lên nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Một số hộ phải leo lên mái nhà kêu gọi cứu hộ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời người dân ra khỏi nơi xung yếu, nguy hiểm vì nước vẫn đang lên.

Nước lên nhanh khiến người dân phải leo lên mái nhà chờ cứu hộ. Ảnh: THI SÁCH