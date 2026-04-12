Ô tô rơi xuống vực sâu 80 mét, cảnh sát xuyên đêm cứu tài xế 12/04/2026 11:40

(PLO)- Ô tô rơi xuống vực sâu trong đêm tối, tài xế bị mắc kẹt bên trong cabin nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp khó khăn.

Sáng 12-4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết lực lượng công an đã xuyên đêm cứu tài xế trong vụ ô tô rơi xuống vực sâu 80 mét.

Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Tuyên Quang nỗ lực tiếp cận, tìm cách cứu tài xế đang mắc kẹt bên trong cabin. Ảnh: CA

Đêm 11-4, xe tải mang BKS 19C-226.xx do anh NCM (46 tuổi, trú xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ) điều khiển bị tai nạn tại thôn Cốc Pú, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang.

Hậu quả, chiếc xe rơi xuống vực sâu 80 mét, hư hỏng nặng. Tài xế M bị mắc kẹt trong cabin khi xe nằm dưới vực sâu.

Nhận được tin báo, Công an xã Pà Vầy Sủ và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ lên đường cứu tài xế.

Nỗ lực đưa tài xế bị mắc kẹt trong cabin ra ngoài để chuyển tới bệnh viện. Ảnh: CA

Mặc dù đường núi xa xôi, hiểm trở, trời tối và việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn, đến 23 giờ 30 phút cùng ngày tổ công tác đã tiếp cận được hiện trường dưới vực sâu.

Trong điều kiện đêm tối, địa hình phức tạp, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng thiết bị cắt, tách thủy lực chuyên dụng để giải cứu nạn nhân. Sau nhiều giờ nỗ lực, cán bộ, chiến sĩ đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng chức năng cấp cứu kịp thời.