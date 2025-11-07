Ông Dương Đức Tuấn được ủy nhiệm điều hành công việc UBND TP Hà Nội 07/11/2025 18:27

(PLO)- Ngày 7-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Thông báo số 1311 về việc ủy nhiệm điều hành công việc của UBND TP Hà Nội.

Theo thông báo, xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủy nhiệm ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, thay mặt Chủ tịch UBND TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của cơ quan này từ ngày 8-11 cho đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương và Thành ủy.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, thay mặt Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã được bầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

UBND TP Hà Nội hiện có 5 Phó Chủ tịch gồm: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền, Nguyễn Trọng Đông, Trương Việt Dũng và Vũ Thu Hà.