Ông Kim thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa, duyệt 3 kế hoạch sản xuất 01/09/2025 07:58

(PLO)- Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát “dây chuyền sản xuất tên lửa mới ra mắt tại một doanh nghiệp quân sự trọng điểm”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát công tác sản xuất một loại tên lửa mới trước thềm chuyến thăm quan trọng tới Trung Quốc nhân dịp 80 năm ngày Nhật đầu hàng và kết thúc của Thế chiến thứ hai ở châu Á, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 1-9.

KCNA cho biết ông Kim “thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa mới ra mắt tại một doanh nghiệp quân sự trọng điểm”, song không nêu rõ đây là tên lửa hay nhà máy nào.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, địa điểm mà ông Kim tới thăm có vẻ là một nhà máy sản xuất đạn dược tại tỉnh Chagang, giáp biên giới Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát “dây chuyền sản xuất tên lửa mới ra mắt tại một doanh nghiệp quân sự trọng điểm”. Ảnh: KCNA

Ông Kim cũng “tìm hiểu tình hình chung, cũng như triển vọng xây dựng năng lực tên lửa quốc gia”, đánh giá cao việc mở rộng năng lực sản xuất tên lửa của Bình Nhưỡng khi “nhiều loại tên lửa khác nhau đã được đưa vào sản xuất hàng loạt”.

Ông Kim nói rằng quy trình sản xuất hiện đại sẽ giúp “tăng tốc vượt bậc” khả năng sản xuất tên lửa và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tên lửa chủ chốt của Triều Tiên.

“Kết quả này sẽ là thành công cốt lõi và là chiến lược quan trọng nhất mà ngành công nghiệp vũ khí đạt được trong việc thực hiện kế hoạch phát triển năng lực quốc phòng” – KCNA thuật lại các nhận xét của ông Kim.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát “dây chuyền sản xuất tên lửa mới ra mắt tại một doanh nghiệp quân sự trọng điểm”. Ảnh: KCNA

Nhân chuyến thăm, ông Kim cũng đã “phê chuẩn 3 kế hoạch dài hạn mới liên quan năng lực sản xuất tên lửa và dự thảo chi tiêu quốc phòng cho các kế hoạch này”.

Chuyến thị sát của ông Kim diễn ra ngày 31-8, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên sang Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 80 ngày Nhật đầu hàng, đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến thứ hai tại châu Á (3-9-1945 – 3-9-2025).

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1-2019, ông Kim trở lại thăm Trung Quốc và là lần đầu tiên ông tới Bắc Kinh tham gia các lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến thứ hai.