Ông Nguyễn Thế Duy làm Chủ nhiệm Chi hội doanh nhân trẻ Bình Dương 19/11/2025 18:50

Ngày 19-11, Chi hội doanh nhân trẻ Bình Dương (Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM) tổ chức lễ công bố và ra mắt Ban Chủ nhiệm.

Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM tặng hoa chúc mừng Chi hội doanh nhân trẻ Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Chi hội doanh nhân trẻ Bình Dương trực thuộc Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM, sau khi Hội Doanh nhân Trẻ Bình Dương, Hội Doanh Nhân Trẻ Bà Rịa – Vũng Tàu và Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM chính thức hợp nhất.

Tiếp đó, Chi hội doanh nhân trẻ Bình Dương được hợp nhất từ Chi hội Doanh Nhân Trẻ Thủ Dầu Một, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bến Cát (Bình Dương cũ).

Sau khi hiệp thương, Chi hội doanh nhân trẻ Bình Dương đã thống nhất đề án nhân sự của Ban chủ nhiệm gồm bốn người.

Trong đó, ông Nguyễn Thế Duy Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghiệp Becamex, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM, giữ chức vụ Chủ nhiệm Chi hội.

Ông Nguyễn Thế Duy giữ chức vụ Chủ nhiệm Chi hội doanh nhân trẻ Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Ra mắt Ban chủ nhiệm Chi hội doanh nhân trẻ Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM, Chủ nhiệm Chi hội doanh nhân trẻ Bình Dương, cho biết sự kiện hôm nay không chỉ là một dấu mốc chuyển mình, mà còn mở ra một cơ hội lớn để Chi hội doanh nhân trẻ Bình Dương bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn sắp tới.

Theo ông Duy, sự kiện sáp nhập, kiện toàn thành Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương không chỉ là thay đổi về mặt tổ chức, mà còn là bước ngoặt quan trọng để gom lại sức mạnh, kinh nghiệm, uy tín của các chi hội tiền nhiệm.

Chi hội doanh nhân trẻ Bình Dương được hợp nhất từ Chi hội Doanh Nhân Trẻ Thủ Dầu Một, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bến Cát (tỉnh Bình Dương cũ)

Từ đó, hình thành một ngôi nhà chung rộng hơn, mạnh hơn, gắn kết hơn. Đồng thời, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới, với tầm nhìn gắn chặt hơn với tiến trình sắp xếp đơn vị hành chính, tăng cường liên kết vùng và hội nhập sâu hơn vào mạng lưới doanh nhân trẻ cả nước

“Chi hội Doanh nhân trẻ Bình Dương không chỉ đơn thuần hoạt động trong phạm vi một địa phương TP.HCM, mà mang trong mình vai trò là cầu nối liên kết vùng, là lực lượng đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, hội nhập và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của doanh nhân Việt Nam” - ông Duy nhấn mạnh.