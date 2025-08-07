Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dự Đại hội đại biểu xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp 07/08/2025 19:46

(PLO)- Đại hội đại biểu xã Thường Phước lần thứ I là sự kiện chính trị đầu tiên cấp xã, phường của tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngày 7-8, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu xã Thường Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đây là đơn vị đầu tiên trong các xã, phường của tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội.

Cùng dự có ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; đồng chí Trần Trí Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và 250 đại biểu đại diện cho 1.375 đảng viên thuộc 36 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Đảng bộ xã Thường Phước được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ thị trấn Thường Thới Tiền, xã Thường Phước 1 và Thường Phước 2. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, địa phương đạt một số kết quả như: quản lý hơn 500 ha đất sạch phục vụ thu hút đầu tư; cặp cửa khẩu Thường Phước được công nhận là cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 80%, trường chuẩn quốc gia đạt 80%; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,59%; kết nạp 148 đảng viên, đạt 132% chỉ tiêu.

Đại hội xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tăng trưởng kinh tế bình quân 8,5%/năm, thu nhập bình quân đạt 120 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 98%...

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao kết quả nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh vai trò chiến lược của Thường Phước về quốc phòng, an ninh và kinh tế biên mậu.

Ông đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phát triển đô thị, thương mại dịch vụ, kinh tế biên mậu; xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy xã Thường Phước nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 33 người; Ban Thường vụ gồm 11 người. Đồng chí Lê Hùng Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã – được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Đảng bộ xã Thường Phước tặng giấy khen cho 10 đảng viên có thành tích xuất sắc.

Cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước.

Tại đây, đoàn nghe báo cáo về tình hình hoạt động tại cửa khẩu. Theo báo cáo, trung bình mỗi ngày cửa khẩu tiếp nhận khoảng 130 lượt xe ra vào, 200 lượt phương tiện thủy nội địa xuất nhập cảnh, khối lượng nông sản nhập khẩu khoảng 7.000 tấn/ngày. Số thu thuế xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay đạt khoảng 298 tỉ đồng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các lực lượng tiếp tục đoàn kết, chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại tại địa phương