Đồng Tháp: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 01/08/2025 20:54

Ngày 1-8, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Võ Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh việc tổ chức Ngày hội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: HD

Ông Chiến cho biết, thời gian tới, ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Hoạt động này sẽ gắn với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Bên cạnh đó, ngành tăng cường tuyên truyền chủ đề về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; phối hợp với lực lượng Công an mở rộng, nâng cao chất lượng các mô hình, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Trong 20 năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 2.000 buổi tuyên truyền pháp luật, an ninh trật tự qua các hoạt động văn nghệ, sân khấu hóa, chiếu phim lưu động, cổ động trực quan. Hoạt động thông tin cơ sở cũng được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tại 698 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, 644 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, 409 đường dây nóng và 1.005 địa chỉ tin cậy. Các mô hình này phát huy hiệu quả trong hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, tuyên truyền pháp luật và góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở.

Từ năm 2009 đến nay, tình hình bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, từ 1.998 vụ xuống còn 4 vụ vào năm 2024.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Công an tỉnh; Bộ Công an cũng tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 2 cá nhân.