Đồng Tháp hỗ trợ 5,1 triệu đồng/tháng cho cán bộ lưu trú, đi lại sau sáp nhập 29/07/2025 17:25

Ngày 29-7, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề).

Kỳ họp có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong.

Phát biểu khai mạc, bà Châu Thị Mỹ Phương cho biết kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tỉnh vừa chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7. Bộ máy mới đã bước đầu ổn định, hoạt động thông suốt và phát huy hiệu quả.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận dân chủ và đóng góp ý kiến để kỳ họp đưa ra những quyết định phù hợp với thực tiễn và quy định pháp luật.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Châu Thị Mỹ Phương

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 22 nghị quyết quan trọng như: quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa X, quy định về chế độ công tác phí, chi hội nghị, biên chế công chức cấp tỉnh... trong đó có Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau khi sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập.

Nghị quyết nhằm thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giai đoạn đầu sáp nhập tỉnh; góp phần bảo đảm đời sống an sinh xã hội, tiến độ công việc, duy trì sự ổn định trong bộ máy hành chính sau khi sáp nhập tỉnh; động viên tinh thần đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, không làm xáo trộn quá nhiều về cuộc sống do phải thay đổi địa bàn công tác.

Sau sáp nhập, nhiều cán bộ công viên chức phải di chuyển quảng đường rất xa để đi làm tại trung tâm hành chính tỉnh Đồng Tháp mới

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong tổ chức chính trị, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo Hội và số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp thẩm quyền giao trong các Hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh thuộc tỉnh Đồng Tháp (trước sắp xếp) đến công tác tại tỉnh Tiền Giang (trước sắp xếp) sau khi có quyết định của cơ quan thẩm quyền về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính của 02 tỉnh thành tỉnh Đồng Tháp (mới).

Cụ thể mức hỗ trợ 5,1 triệu đồng/người/tháng, trong đó hỗ trợ phương tiện đi lại: 2,6 triệu đồng /người/tháng, còn lại là hỗ trợ lưu trú. Thời gian hỗ trợ trong 02 năm (24 tháng) kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, dự kiến đối tượng hỗ trợ là 913 người (chưa bao gồm lãnh đạo Hội và số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp thẩm quyền giao trong các Hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ), tương ứng 1 năm là 55.876 triệu đồng, trên cơ sở tạm tính của các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, thuộc tỉnh Đồng Tháp (trước sắp xếp) đến công tác tại tỉnh Tiền Giang (trước sắp xếp) sau khi có quyết định của cơ quan thẩm quyền về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính của 02 tỉnh thành tỉnh Đồng Tháp (mới).

Với định mức dự kiến như trên do khoảng cách của tỉnh Đồng Tháp (cũ) di chuyển đến tỉnh Tiền Giang (trước sắp xếp) khá xa (khoảng 100km). Đồng thời, so sánh định mức hỗ trợ dự kiến của tỉnh so với các tỉnh bạn đang ban hành hoặc dự kiến ban hành tương đối phù hợp.