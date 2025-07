TP Cần Thơ lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 28/07/2025 12:49

(PLO)- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại TP Cần Thơ phát huy hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, ổn định xã hội.

Ngày 28-7, tại Đại học Cần Thơ, UBND TP Cần Thơ Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025.

Tham dự có Thiếu tướng Trần Văn Dương - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, đồng thời nhìn lại những kết quả nổi bật của 20 năm triển khai phong trào TDBV ANTQ trên địa bàn TP Cần Thơ

Thiếu tướng Trần Văn Dương - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng các đại biểu xem tư liệu về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong năm 2025, TP Cần Thơ đã tổ chức 960 lượt Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, triển khai hiệu quả 129 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có tám mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Thành phố hiện có 1.888 tổ, 6.784 thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; có 22 công an phường được công nhận là “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

Công tác phối hợp các hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh với nhiều kết quả tích cực: thăm hỏi, tặng trên 3.000 phần quà cho gia đình chính sách với số tiền trên 600 triệu đồng; tặng hơn 1.000 phần quà cho người hoàn lương tiến bộ; xây dựng và sửa chữa hơn 10.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Các tổ chức đoàn thể cũng thực hiện nhiều hoạt động như hiến máu tình nguyện, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học...

Công an tuyên truyền phòng, chống ma túy cho sinh viên

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tuyên truyền về pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh

Riêng tại Đại học Cần Thơ, mô hình “Ký túc xá an toàn về an ninh, trật tự” đã được triển khai hiệu quả trong 5 năm qua, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn cho gần 8.000 sinh viên nội trú. Nhà trường đã lắp đặt 107 camera giám sát, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm trong sinh viên.

Thiếu tướng Trần Văn Dương tặng hoa và quà của Ban chỉ đạo Trung ương cho Ban giám hiệu Đại học Cần Thơ

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhấn mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ có vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Phong trào đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ

Thiếu tướng Trần Văn Dương trao bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ trao bằng khen của UBND TP cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao giấy khen của Giám đốc Công an TP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Ông Thanh ghi nhận và biểu dương các mô hình hiệu quả, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào. Đồng thời, ông đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng công an và toàn dân tiếp tục phát huy kết quả đạt được để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Cụ thể, ông đề nghị các địa phương quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình thực tiễn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân tốt hơn. Việc chăm lo chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng cần được quan tâm đúng mức, tạo điều kiện để lực lượng này phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Ông Thanh yêu cầu lực lượng công an các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, xử lý tốt các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Về phía các cơ sở giáo dục, ông đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để nhân rộng mô hình “Ký túc xá an toàn về an ninh, trật tự” đến các trường có đông học sinh, sinh viên nội trú. Đồng thời, đề nghị Bộ Công an, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Công an TP Cần Thơ nâng cao hiệu quả các mặt công tác, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại 28 điểm còn lại trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.