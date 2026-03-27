Ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT 27/03/2026 18:56

Ngày 27-3, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định để ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An cũ (nay là Tây Ninh). Ông Phúc tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường đại học Ngoại Thương năm 1995, thạc sĩ kinh tế phát triển, chương trình liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Năm 2006, ông Phúc nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Ông Phúc trải qua nhiều cương vị công tác như nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TP.HCM, Phó Trưởng phòng nghiên cứu phát triển thuộc Viện Kinh tế TP.HCM, Phó trưởng khoa kinh tế rồi Trưởng khoa kinh tế, Phó hiệu trưởng rồi làm Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM.

Tháng 9-2017, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bộ GD&ĐT hiện nay có Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các Thứ trưởng gồm các ông bà: Phạm Ngọc Thưởng, Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh.