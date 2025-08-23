Ông Putin muốn khôi phục toàn diện quan hệ Nga-Mỹ 23/08/2025 07:38

(PLO)- Ông Putin nói rằng sự xuất hiện trở lại của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng là “ánh sáng cuối đường hầm” cho quan hệ Nga-Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22-8 cho biết ông hy vọng mối quan hệ Nga-Mỹ sẽ được khôi phục toàn diện khi mà hai nước vẫn duy trì liên lạc sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska (Mỹ), theo hãng thông tấn TASS.

Ông Putin đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp gỡ công nhân các doanh nghiệp hạt nhân, sinh viên và các nhà khoa học hạt nhân Nga diễn ra tại TP Sarov (tỉnh Nizhny Novgorod, Nga) nhân kỷ niệm 80 năm ngành công nghiệp hạt nhân Nga.

Ông Putin đánh giá Nga “vừa có một cuộc gặp rất tốt đẹp, có ý nghĩa thực chất và thẳng thắn” với Mỹ ở Alaska hôm 15-8.

“Các liên lạc vẫn tiếp tục ở cấp bộ, ban, ngành và các công ty của chúng ta” – ông Putin nói tiếp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi đối thoại với công nhân, sinh viên và nhà khoa học hạt nhân trong chương trình kỷ niệm 80 năm ngành công nghiệp hạt nhân Nga hôm 22-8 ở TP Sarov. Ảnh: Vedomosti

Ông Putin hy vọng “những bước đầu tiên đã được thực hiện chỉ là khởi đầu cho việc khôi phục toàn diện” quan hệ Nga-Mỹ, song lưu ý rằng điều này “phụ thuộc trước hết vào các đối tác phương Tây”, gồm cả Mỹ và tập thể các quốc gia Bắc Đại Tây Dương.

“Nhưng tôi tin tưởng rằng phẩm chất lãnh đạo của Tổng thống [Mỹ] đương nhiệm - Tổng thống Trump là một sự đảm bảo chắc chắn rằng quan hệ Nga-Mỹ sẽ được khôi phục. Và tôi hy vọng rằng tiến độ hợp tác chung của chúng ta trên nền tảng này sẽ được duy trì” – ông Putin nhấn mạnh.

Người đứng đầu Điện Kremlin gọi sự xuất hiện trở lại của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng là “ánh sáng cuối đường hầm” cho quan hệ Nga-Mỹ, sau khi mối quan hệ này dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden xuống “mức thấp nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai”.

Ông Putin nhắc tới việc một trong các hướng thúc đẩy quan hệ Nga-Mỹ là thông qua ngành khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) khi Moscow “đang thảo luận với các đối tác Mỹ về khả năng hợp tác trong lĩnh vực này không chỉ ở khu vực Bắc Cực, mà còn ở cả Alaska”.

Ông Putin cho rằng Nga đang vượt trội các nước khác về công nghệ khai thác khu vực Bắc Cực và các đối tác Mỹ rất quan tâm tới công nghệ này. Cụ thể, Moscow sở hữu một hạm đội tàu phá băng, bao gồm 8 tàu phá băng hạt nhân mà “không một quốc gia nào khác trên thế giới” sánh bằng.

Ông Putin cũng nhắc tới việc các công ty dầu khí Nga hiện đang hoạt động trong lĩnh vực LNG “thông qua hợp tác với nhiều đối tác, cả đối tác châu Âu và đối tác châu Á”.

Tổng thống Putin cũng tin tưởng rằng các công ty rời khỏi Nga sau năm 2022, khi Moscow phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, sẽ quay trở lại Nga.

Liên quan vấn đề xung đột ở Ukraine, ông Putin nói rằng Moscow cho tới nay vẫn “đang làm mọi cách để chấm dứt” xung đột ở miền đông Ukraine.