Ông Trump 'rất tức giận' về chuyện Ukraine tấn công đường ống dầu Nga 22/08/2025 22:16

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông “rất tức giận” khi Ukraine tấn công đường ống dầu Nga, ảnh hưởng nguồn cung cho Hungary và Slovakia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “rất tức giận” trước loạt vụ việc Ukraine dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga, theo bức thư Thủ tướng Hungary Viktor Orban công bố ngày 22-8.

"Viktor, tôi không muốn nghe chuyện này, tôi rất tức giận" - ông Trump viết.

Lời này được ông Trump viết trực tiếp vào thư của của ông Orban, sau khi nhà lãnh đạo Hungary gửi văn bản khiếu nại đến Mỹ, gọi các vụ tấn công là “hành động rất thiếu thiện chí", theo tờ The Kyiv Independent.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Hungary hỗ trợ Ukraine bằng điện và xăng, đổi lại họ đánh bom đường ống cung cấp cho chúng tôi. Rất thiếu thiện chí!” - ông Orban viết về vụ Kiev đánh bom đường ống dầu Nga.

Ukraine xác nhận ngày 18-8 đã tấn công trạm bơm dầu Nikolskoye ở tỉnh Tambov (Nga), khiến dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba sang Hungary và Slovakia bị gián đoạn. Hai quốc gia này - những thành viên Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng còn mua dầu Nga qua Druzhba - đã lên án mạnh mẽ, kêu gọi các đối tác quốc tế can thiệp.

Bức thư của Thủ tướng Hungary Viktor Orban gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump, kèm phản hồi viết tay của ông Trump. Ảnh: THE KYIV INDEPENDENT

Phía Slovakia cũng gửi thư khiếu nại lên Ủy ban châu Âu, gọi hành động của Ukraine là “hoàn toàn không thể chấp nhận” và yêu cầu đảm bảo an toàn nguồn cung.

Đường ống Druzhba là một trong những hệ thống dẫn dầu lớn nhất thế giới, dẫn dầu Nga theo hai nhánh: phía bắc sang Bắc Âu và phía nam sang Trung Âu.

Đầu tiếp nhận của đường ống dẫn dầu Druzhba tại Hungary. Ảnh: MTI

Các vụ tấn công mới đây còn nhắm vào trạm bơm Unecha - “mắt xích then chốt” vừa cung cấp dầu cho Hungary, Slovakia, vừa nối tới cảng Ust-Luga ở biển Baltic gần St. Petersburg.

Theo ông Oleksandr Kharchenko, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ngành Năng lượng, việc gián đoạn tại Unecha khiến Nga mất khoảng 5% sản lượng xuất khẩu dầu mỗi ngày, tương đương gần 15 triệu USD, gây tác động kép đến cả xuất khẩu đường ống và đường biển.

Theo The Kyiv Independent, Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở quân sự, công nghiệp của Nga, đặc biệt nhắm vào hạ tầng dầu mỏ để làm suy yếu nguồn thu - chiếm tới 40% ngân sách liên bang Nga.

Giới quan sát đánh giá đây là nỗ lực nhằm “làm mỏng hầu bao chiến tranh” của Moscow, đồng thời gửi thông điệp rằng các tuyến năng lượng chủ chốt như Druzhba và Ust-Luga không còn an toàn.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.