Pháp kịp thời bắt nhiều nghi phạm trộm trang sức táo tợn ở Bảo tàng Lourve trước giờ xuất cảnh 27/10/2025 10:21

(PLO)- Cảnh sát đã bắt giữ một số nghi phạm trong vụ trộm trang sức táo tợn hôm 19-10 ở Bảo tàng Lourve, ngay trước khi một trong số các đối tượng này trót lọt rời khỏi Pháp.

Tối 26-10, đài AFP đưa tin giới chức Pháp đã bắt giữ một số nghi phạm trong vụ trộm trang sức xảy ra ở Bảo tàng Lourve sau một tuần điều tra và truy bắt các đối tượng này.

Công tố viên của thủ đô Paris - bà Laure Beccuau ngày 26-10 cho biết cảnh sát đã tiến hành bắt giữ các nghi phạm vào tối 25-10, song không xác nhận số lượng người bị bắt.

Bà Beccuau cho biết một trong những nghi phạm đã bị các đội cảnh sát đặc nhiệm bắt khi đang chuẩn bị trốn khỏi Pháp qua sân bay quốc tế Paris-Charles de Gaulle.

Bà Beccuau còn cho biết hơn 100 nhân viên điều tra đã “được huy động để thu hồi số trang sức bị đánh cắp và bắt giữ tất cả thủ phạm”.

Cảnh sát Pháp đứng cạnh thang máy chở hàng được các tay cướp sử dụng để tẩu thoát sau vụ trộm ở Bảo tàng Louvre hôm 19-10. Ảnh: dpa

Trước đó, một số kênh truyền thông uy tín ở Pháp sáng 26-10 – khi giới chức Pháp chưa công bố thông tin chính thức – đã đưa tin 2 nghi phạm trong vụ trộm trang sức ở Bảo tàng Lourve đã bị bắt và tạm giam. Tuy nhiên, bà Beccuau cảnh báo việc rò rỉ tin tức như vậy có thể cản trở quá trình điều tra.

Theo tờ Le Parisien, 2 nghi phạm đã bị bắt đều trong độ tuổi 30 tới 40, cư trú tại ngoại ô phía bắc thủ đô Paris.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez ca ngợi “các điều tra viên đã làm việc không biết mệt mỏi, đúng như yêu cầu và luôn nhận được sự tin tưởng hoàn toàn” của ông.

Vụ trộm trang sức táo tợn tại Bảo tàng Lourve diễn ra vào khoảng 9 giờ 30 phút (giờ địa phương) hôm 19-10, khi những tên trộm đột nhập vào Phòng Apollo – là nơi lưu giữ các món trang sức của Hoàng gia Pháp trước đây cùng các báu vật khác.

Những đối tượng này đã đánh cắp những món trang sức “có giá trị tình cảm và vô giá” rồi tẩu thoát qua một chiếc thang máy vận chuyển hàng hóa được đặt trên một chiếc xe tải. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng khoảng 7 phút.

Theo AFP, số trang sức bị trộm có tổng giá trị khoảng 88 triệu euro (102 triệu USD). Một trong những món đồ nổi bật bị trộm là một số vương miện của Hoàng gia Pháp.

Ông Arthur Brand – thám tử điều tra người Hà Lan nhưng nổi tiếng trên khắp châu Âu nhờ khám phá được hàng trăm vụ trộm các tác phẩm nghệ thuật – nhận định rằng cách băng trộm này hành động cho thấy những đối tượng này “không phải lần đầu đi trộm”.

Ông Brand cho rằng số trang sức bị trộm có thể vẫn còn nguyên vẹn và vẫn còn trên đất Pháp.