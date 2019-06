Bình Chánh ngăn chặn hai thửa đất phân lô bán nền để điều tra

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh đang điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến hai thửa đất 112 và 135 tại ấp 5A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Công an huyện này đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tạm nhưng mọi giao dịch chuyển nhượng, đăng ký biến động, cấp giấy phép xây dựng đối với hai thửa đất 112 và 135 nêu trên cho đến khi có kết luận điều tra vụ án.



Sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng loạt bài “Bất ổn về đất đai, xây dựng ở Bình Chánh”, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra.

Cụ thể, thửa đất số 112 được UBND huyện cấp giấy chứng nhận số 03394 cho bà TTKH năm 2002. Hiện khu đất trên đã chuyển nhượng cho ông ĐĐĐ, thủ tục chuyển nhượng chưa đúng quy định của Luật Đất đai và hiện tại thửa đất này được phân thành 55 lô đất bán bằng giấy tay cho nhiều người.

Thửa đất số 135 được UBND huyện cấp giấy chứng nhận số 2333 năm 1998. Hiện tại, thửa đất này đã chuyển nhượng cho ông NĐN, thủ tục chuyển nhượng chưa đúng quy định của Luật Đất đai và khu đất này được phân thành nhiều lô bán lại bằng giấy tay cho nhiều người.

Sau khi PLO đăng tải loạt bài“Bất ổn về đất đai, xây dựng ở Bình Chánh”, Công an huyện Bình Chánh, Văn phòng Thành ủy đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP giao Công an TP cùng các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ các sai phạm tại huyện Bình Chánh. Đồng thời, báo cáo đề xuất Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND TP hướng xử lý triệt để nhằm tránh để sai phạm kéo dài, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển chung của TP.

Sau đó, UBND TP đã có văn bản giao Công an TP chủ trì, phối hợp với Thanh tra TP, các sở Xây dựng, TN&MT, QH-KT, NN&PTNT, UBND huyện Bình Chánh, Công an huyện Bình Chánh và các đơn vị có liên quan điều tra làm rõ các sai phạm tại huyện Bình Chánh mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Kế đó, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ chứng cứ để sớm khởi tố bị can liên quan.