Cán bộ phường vẫn miệt mài mùa COVID-19

Cảnh giác cao với đại dịch Ghi nhận tại UBND quận Bình Tân (TP.HCM), ngay từ nhà gửi xe đã thấy tấm áp phích đẹp mắt hướng dẫn loại khẩu trang nào có thể phòng lây nhiễm virus Corona chủng mới và cách đeo khẩu trang đúng. Số lượng người dân đến UBND quận liên hệ công việc vẫn khá đông. Trước cửa ra vào của bộ phận tiếp nhận hồ sơ, UBND quận có bố trí sẵn người ngồi đo thân nhiệt, hướng dẫn sát khuẩn tay và phát khẩu trang y tế cho những ai chưa có. Nhiều người dân cũng chủ động dùng nước sát khuẩn và hầu hết tự trang bị khẩu trang trước khi vào làm việc. Tại nơi có nhiều người ngồi chờ kết quả hồ sơ thì có nhiều tờ áp phích có nội dung hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh đúng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Bên trong tất cả cán bộ tiếp nhận hồ sơ cũng đều đeo khẩu trang nghiêm túc. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Bình Tân, số lượng người dân trực tiếp đến liên hệ nộp hồ sơ không giảm nhiều. Tuy nhiên, số hồ sơ trực tuyến tăng so với trước. Lý do vì nhiều người có tâm lý tránh các khu vực đông người, một phần là do quận và các phường đã chủ động tuyên truyền, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nhìn chung công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận vẫn diễn ra bình thường.