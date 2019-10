Đại gia nhiều bệnh Hứa Thị Phấn bị toà gọi tên

Nguồn tin từ TAND TP.HCM, cơ quan này đã ấn định lịch xét xử sơ thẩm vụ bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - TRUSTBank, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, toà sẽ đưa vụ án ra xét xử vào ngày 15-11 tới. Dự kiến phiên xử diễn ra tới ngày 25-11. Chủ toạ phiên xử là thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh toà Hình sự TAND TP.HCM. Vụ án được xét xử bởi hội đồng năm người gồm hai thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Theo đó, thẩm phán ngồi cùng với chủ toạ trong phiên xử này là ông Nguyễn Văn Hà, thẩm phán dự khuyết là ông Đặng Hồng Sơn.

Cáo trạng của VKS truy tố bà Phấn cùng các đồng phạm theo khoản 4 Điều 175 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt 12-20 năm tù.

VKS xác định bà Phấn chiếm đoạt của TRUSTBank hơn 1.338 tỉ đồng. Theo VKS, bà Phấn là chủ mưu và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền này. Các bị can còn lại đóng vai trò đồng phạm, giúp sức.

Trước đó, bà Phấn đã bị đưa ra xét xử nhiều lần ở các đại án Oceanbank, TRUSTBank, VNCB. Tuy nhiên, bà Phấn đều vắng mặt với lý do sức khỏe mất 93%, không có khả năng đi lại. Được biết, bà Phấn đang nằm điều trị tại BV đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP.HCM) với nhiều bệnh.



Bà Hứa Thị Phấn nhập viện, không thể tiến hành hỏi cung

Theo VKS, từ ngày 6-3-2017, bà Phấn nhập viện tại bệnh viên đa khoa Tân Hưng, quận 7, TP.HCM trong tình trạng tăng huyết áp độ 3/4 và tiểu đường tuýt II. Từ đó đến nay, CQĐT đã nhiều lần đến bệnh viện để tiến hành hỏi cung nhưng bị can khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời. Các luật sư bị can kiến nghị hoãn buổi hỏi cung cho đến khi sức khoẻ bị can tốt hơn. Nên kể từ khi khởi tố đến nay, cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa thể hỏi cung bị can Phấn về hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án này, VKS cho biết để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, quyền và lợi ích của các bên liên quan, CQĐT đã kê biên 114 bất động sản từ ngày 13-2-2017 giao cho ngân hàng CB quản lý. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền cũng tách nội dung bà Phấn tố cáo công ty Phương Trang chiếm đoạt 748,2 tỉ đồng chờ kết quả đối chất hai bên để kết luận xử lý sau.

Tháng 8, cơ quan tố tụng cũng quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Nguyễn Kim Thanh , chồng của bị cáo Loan trong vụ án. Cơ quan tố tụng cũng áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Thanh tại Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hoà, Đồng Nai từ tháng 5 theo quyết định của TAND TP.HCM đến khi khỏi bệnh sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.

Cáo trạng của VKS Cấp cao cũng đề nghị HĐXX căn cứ vào kết quả điều tra tại tòa quyết định trách nhiệm bồi thường của các bị cáo.

Tháng 11-2018, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bà Phấn về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.