Làm giả giấy tờ để chiếm nhà nhưng không bị khởi tố

Bà Nguyễn Thị Tin (ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang khiếu nại quyết định của cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP Biên Hòa về việc không khởi tố vụ án hình sự tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Tất cả giấy tờ đều là giả

Theo hồ sơ, năm 2010, vợ chồng bà Tin có vay của ông Đinh Quang Hướng (ngụ phường Trảng Dài) 400 triệu đồng và có đóng trả lãi hằng tháng để chữa bệnh ung thư cho chồng. Lúc này, ông Hướng yêu cầu giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) do vợ chồng bà Tin đứng tên.

Do chồng bị bệnh nặng nên đầu năm 2012, bà Tin đưa chồng về quê ở Thái Bình để chữa trị. Thời gian về quê, bà Tin vẫn đóng tiền lãi hằng tháng cho ông Hướng. Đến giữa năm 2016, do kinh tế khó khăn, chồng qua đời nên bà Tin ở quê gọi điện thoại cho ông Hướng nhờ tìm người để bán căn nhà lấy tiền trả nợ (phần bà vẫn phải ở quê chịu tang chồng).







Nhà, đất của bà nguyễn thị Tin đã bị sang bán cho người khác (ảnh lớn) và hợp đồng chuyển nhượng giả. Ảnh: VH

Tuy nhiên, sau hơn hai năm không nhận được phản hồi của ông Hướng, bà Tin trở lại Đồng Nai thì phát hiện ông đã bán căn nhà. Toàn bộ tài sản gần 100 triệu đồng cũng không biết ai lấy mất. Bà gọi điện thoại cho ông Hướng hỏi lý do bán căn nhà thì ông này thách thức.

Tháng 5-2019, bà Tin đã làm đơn tố cáo ông Hướng có hành vi làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau hơn một năm điều tra, CQĐT Công an TP Biên Hòa xác định chữ ký, dấu vân tay của vợ chồng bà Tin trong hợp đồng chuyển nhượng mua bán nhà, đất cho ông Hướng, xác nhận công chứng của Văn phòng công chứng T. ở TP Biên Hòa đều là giả.

Không khởi tố vì hết thời hiệu

Điều bất ngờ là sau đó Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa lại ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự về tội làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lý do: Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Huỳnh Yên Nam (Trưởng Công an TP Biên Hòa) cho biết qua điều tra theo tin báo tố giác tội phạm, công an đã xác định những chữ ký, dấu vân tay của vợ chồng bà Tin trong hợp đồng chuyển nhượng mua bán đất cho ông Hướng đều là giả. Hợp đồng sang nhượng có công chứng của Văn phòng công chứng T. ngày 31-7-2012 cùng chữ ký, đóng dấu đều là giả.

Cơ quan công an xác định hợp đồng mua bán công chứng được ông Hướng làm giả để sang tên sổ hồng. “Sau khi có hợp đồng sang nhượng công chứng giả này, ông Hướng đã nộp cho văn phòng đăng ký đất đai để sang tên sổ hồng do chính mình đứng tên, sau đó bán cho người khác” - Thượng tá Nam cho hay.

Lý giải việc CQĐT không khởi tố vụ án khi có đầy đủ dấu hiệu của tội phạm, Thượng tá Nam cho biết cơ quan công an đã làm đầy đủ các bước và xác định hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức của ông Hướng ít nghiêm trọng thì có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là năm năm.

Còn về định giá tài sản, công an căn cứ theo kết quả kết luận định giá mảnh đất có diện tích 104 m2 theo giá Nhà nước quy định năm 2011, thời điểm Hướng làm giả giấy tờ thì chỉ có 32 triệu đồng. Về căn nhà cấp bốn, cơ quan công an chỉ định giá được mảnh đất, còn nhà do qua nhiều đời chủ, bị sửa chữa thay đổi nên không định giá được và tài sản trong nhà quá lâu không thể xác định.

“Hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Hướng với số tiền dưới 50 triệu đồng thì cũng đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, sau nhiều lần họp bàn với VKSND TP Biên Hòa, cơ quan công an đã thống nhất không khởi tố vụ án để điều tra” - trưởng Công an TP Biên Hòa nói thêm.•