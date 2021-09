Ngày 13-9, xử sơ thẩm, TAND huyện An Phú, tỉnh An Giang phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt (33 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú) hai năm sáu tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, chiều 1-9, Tổ y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho toàn dân trên địa bàn xã Khánh An.



Bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt . Ảnh: HD

Khi Tổ công tác đi đến nhà của Suốt và yêu cầu để lực lượng lấy mẫu nhưng Suốt không đồng ý mà yêu cầu phải được tiêm vắc xin Pfizer mới cho lấy mẫu.

Tổ công tác nhiều lần giải thích nhưng Suốt vẫn không chấp hành và dùng dao chém một công an xã bị thương.

Tại phiên tòa, bị cáo Suốt đã thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt Suốt mức án trên.