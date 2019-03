Nghi án lọt người, lọt tội ở Hải Phòng

Ngày 6-3, TAND huyện An Lão, Hải Phòng xử sơ thẩm vụ cố ý gây thương tích đối với bị cáo Trần Văn Sơn, 28 tuổi, trú xã Quang Hưng, huyện An Lão. Người bị hại của vụ án là anh Trần Văn Đức, 39 tuổi, trú phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng.



Hành vi phạm tội côn đồ

Theo cáo trạng, tối 30-4-2017, anh Đức cùng Lê Văn Tuyên và hai người bạn tới nhà Trần Văn Bắc để chuộc chiếc xe máy của mình đã cầm trước đó với số tiền 3 triệu đồng. Đức giao cho Bắc 1.550.000 đồng, lấy xe ra về. Sau đó Bắc cho rằng Đức trả thiếu 1,5 triệu đồng nên phóng xe đi tìm.

Khi ra tới ngõ gặp Trần Văn Sơn đang đứng nói chuyện điện thoại, Bắc nói việc lấy xe thiếu tiền và tiếp tục phóng xe đi tìm. Sơn nghĩ Bắc bị cướp xe nên cầm một tuýp sắt có một đầu sắc nhọn đi cùng xe máy với một người khác (chưa xác định lai lịch) đuổi theo.

Tới khu vực trước cổng Trường Tiểu học Quang Trung gặp nhóm Đức, Sơn lao tới dùng tuýp sắt có đầu sắc nhọn tấn công Đức và Tuyên. Hậu quả là Đức bị vết thương ở vùng má trái, tổn thất 15% sức khỏe; Tuyên bị thương ở tay nhưng không giám định.

Cáo trạng thể hiện vết thương ở vùng mặt của Đức do tuýp sắt có đầu sắc nhọn gây ra nhưng CQĐT không thu được hung khí này. VKS xác định Sơn sử dụng hung khí nguy hiểm, hành vi có tính chất côn đồ vì Sơn không quen biết, không mâu thuẫn với Đức. VKS truy tố Sơn tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 134 BLHS.



Người bị hại Trần Văn Đức cho rằng nhóm bị cáo chém rách mặt anh để chiếm đoạt chiếc xe máy. Ảnh: HUY HOÀNG

Từ nghi can thành nhân chứng

Đối với người đi cùng Sơn tham gia đánh nhóm Đức, CQĐT cho rằng chưa xác định được là ai, ở đâu nên tách ra điều tra, xử lý sau. Đặc biệt, Trần Văn Bắc đã được người bị hại (Trần Văn Đức) tố cáo là cùng Sơn dùng hung khí tấn công nhưng cơ quan tố tụng xác định Bắc là nhân chứng.

Tuy vậy, tại phiên tòa nhân chứng này không có mặt. Bị cáo Sơn thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Tuy nhiên, bị cáo lại khai sau khi thấy Bắc hô và truy đuổi, bị cáo nhặt được ở ngõ nhà Bắc một tuýp kim loại không nhớ rõ màu gì, không nhớ đầu có sắc nhọn không. Sau đó bị cáo lại lên xe một người không quen biết đuổi theo nhóm Đức. Tới nơi, bị cáo lao vào dùng tuýp sắt vụt (đánh) không phải là cố ý mà do bị cáo sợ nhóm Đức là cướp. Bị cáo Sơn cũng cho rằng không biết người cùng xông vào đánh nhóm Đức là ai.

Tòa hỏi: “Bị cáo sợ hay những người kia (người bị hại) sợ bị cáo? Bị cáo có bị hạn chế về năng lực hành vi không mà nói vô ý lao tới vụt?”. Tòa công bố lời khai của bị cáo tại CQĐT và hỏi bị cáo lý do gì tại tòa bị cáo chối và nói đánh do vô ý. Bị cáo vẫn nói tưởng là cướp xe. Tòa hỏi bị cáo sau khi tấn công nhóm Đức có gọi điện thoại cho Bắc, vậy mục đích của cuộc gọi là gì, bị cáo nói gì với Bắc. Bị cáo Sơn trả lời không nhớ đã nói gì với Bắc.

Trần Văn Đức cho biết sau khi bị chém, Đức chạy vào nhà dân gần đó, nhìn thấy có hai người tấn công mình là Sơn và Bắc. Sơn cầm kiếm chém, Bắc cầm tuýp sắt vụt. Tại CQĐT, Đức đã nhận dạng hai người. Đức cho biết anh đã nhiều lần khiếu nại việc giải quyết vụ án của cơ quan tố tụng nhưng tòa cho biết trong hồ sơ vụ án không có các khiếu nại này.

Mặc dù HĐXX và đại diện VKS đều nhận định bị cáo khai báo quanh co nhưng tòa cho rằng quá trình điều tra và tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo. Tòa tuyên phạt bị cáo Sơn bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Đối với lời khai của người bị hại cho rằng Bắc cùng tấn công, tòa cho rằng trong hồ sơ không đủ căn cứ truy cứu Bắc nên đề nghị CQĐT tiếp tục điều tra đối với Bắc để trả lời cho người bị hại.

Ngay sau đó, Trần Văn Đức cho biết anh sẽ kháng cáo.