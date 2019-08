Nhóm thiếu niên gây ra 11 vụ cướp ở cửa hàng tiện lợi

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất và chuyển hồ sơ đến TAND TP.HCM truy tố Nguyễn Hoàng Phong Thiện (SN 2002, quận 10, TP.HCM) cùng bảy bị can khác về tội danh cướp tài sản theo khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.



Nhóm của Thiện vào cướp cửa hàng tiện lợi.

Theo cáo trạng, tháng 5-2018, Thiện lập nhóm rồi đi cướp ở những cửa hàng tiện lợi như Cirle K, Ministop, Shop & Go, Family Mart. Nhóm này đã thực hiện 11 vụ ở nhiều cửa hàng trên các địa bàn quận 3, quận 5, quận 6, quận 11 và Tân Bình.

Ngày 11-5-2018, băng nhóm của Thiện đến một cửa hàng tiện lợi trên đường Cao Thắng (quận 3, TP.HCM) cướp một thùng bia và ba chai nước ép trái cây. Khi bị phát hiện, nhóm này đã dùng hung khí đe dọa chủ cửa hàng.

Lần khác, cả nhóm chạy ngang cửa hàng Family Mart ở quận 6 thì dừng lại để Thiện vào lấy 30 lon bia cùng một số sản phẩm khác. Khi nhân viên cửa hàng phát hiện, tri hô thì bị nhóm này tấn công rồi tẩu thoát.

Ngày 2-8-2018, Công an quận 5 đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thiện cùng đồng bọn. Theo Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM, Thiện cùng đồng bọn thực hiện 11 vụ cướp với tổng tài sản hơn 8,3 triệu đồng. Quá trình gây án, cả nhóm đã đập phá làm hư hỏng tài sản hơn 3 triệu đồng.