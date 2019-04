Nội dung đoạn ghi âm 3 tiếng trong vụ gài bẫy ma túy

Gài bẫy như phim Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Vân và ông Nguyễn Văn Thiện chung sống với nhau tại một căn nhà ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Do có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm và làm ăn, bà Vân nảy sinh ý định cho ma túy vào xe ô tô của ông Thiện để ông bị bắt. Nguyễn Thị Vân đưa cho bà Vững một phong bì ghi số nhà, biển số, nhãn hiệu và màu xe ô tô của ông Thiện và nói xe này có ma túy nhờ báo công an bắt. Ngày 28-10-2016, bà Vân điều khiển chiếc xe ô tô trên đưa ông Thiện đi làm rồi đỗ xe trên lòng đường ở phố Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. Trưa cùng ngày, một người đàn ông (chưa xác định được lai lịch) mang ma túy đến để dưới gốc cây gần đó, điện thoại báo cho Vân. Nữ bị cáo tới lấy gói ma túy rồi cho vào cốp trước ghế phụ xe ô tô. Chiều tối cùng ngày, bà Vân cùng ông Thiện đi gặp khách hàng ở khu vực Mỹ Đình. Tại đây, người phụ nữ gọi điện thoại báo cho bà Vững biết lịch trình di chuyển của ông Thiện. Nhận được thông tin, bà Vững gọi điện thoại báo cho ông NĐĐ (tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội) về thông tin xe của ông Thiện có ma túy. Ông Đ. tiếp tục báo cho Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động về sự việc trên. Khi ông Thiện điều khiển xe ô tô chở theo bà Vân ngồi phía sau tới khu vực Mỹ Đình thì bị tổ công tác của Đại đội 2 dừng xe kiểm tra. Kết quả cho thấy trong xe có một gói giấy màu trắng chứa nhiều túi nhỏ nghi là ma túy. Kết quả giám định cho thấy các gói nhỏ là 7,003g heroin và 1,4g ma túy dạng methamphetamine. Tại cơ quan điều tra, ông Thiện một mực kêu oan, đồng thời cung cấp các bằng chứng cho thấy mình bị bà Vân hãm hại. Ngày 9-4-2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố Vân về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vu khống. Vân khai do mâu thuẫn với ông Thiện nên có nói chuyện với bà Vững và bà này nói rằng sẽ cho ông Thiện đi tù bằng cách cho ma túy vào xe với giá 1 tỉ đồng. Vân đồng ý nên bà Vững đã bảo người mang ma túy đến. Tuy nhiên, bà Vững phủ nhận việc chuẩn bị ma túy đưa cho Vân. Do chưa đủ căn cứ để xác định người này có vai trò đồng phạm với Vân, CQĐT đã tách phần liên quan đến nữ cán bộ công an và nam thanh niên mang ma túy cho bị cáo để xử lý sau.