Tình hình xâm hại tình dục trẻ em tăng mạnh

Ngày 24-10, phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, bà Lê Thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng vụ pháp luật hình sự-hành chính (Bộ Tư pháp) cho biết buổi tọa đàm về thực tiễn thi hành pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái nhằm khảo sát tìm hiểu vấn đề trên khi áp dụng vào thực tiễn.

Qua đó, Bộ sẽ có những kiến nghị, hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường việc bảo đảm thực thi các quyền của phụ nữ bị xâm hại tình dục và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ.



Bà Lê Thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng vụ pháp luật hình sự-hành chính (Bộ Tư pháp) phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: K.P

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đại diện VKSND TP.HCM nêu tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn TP.HCM. Theo thống kê, trong hơn ba năm (từ năm 2016 đến hết 6 tháng đầu năm 2019) cơ quan điều tra hai cấp của TP đã khởi tố 340 vụ - 241 bị can về các tội xâm hại tình dục thì có tới 310 vụ - 220 bị can là các tội về xâm hại tình dục trẻ em, chiếm 310/340 chiếm 91,17% về số vụ, 220/241 chiếm 91,28% về số bị can.

Trong đó, năm 2016 số vụ án xâm hại tình dục trẻ em được can thiệp, xử lý là 94 vụ - 72 bị can; năm 2017 là 76 vụ - 44 bị can; năm 2018 là 81 vụ - 59 bị can và 06 tháng đầu năm 2019 đã có 59 vụ - 45 bị can bị khởi tố. Với số liệu hàng năm tăng, giảm nhưng có dấu hiệu tăng trở lại từ năm 2018 và đặc biệt tăng mạnh trong sáu tháng đầu năm 2019 cho thấy tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có diễn biến phức tạp.



Toàn cảnh buổi tọa đàm ngày 24-10. Ảnh: K.P

Đại diện Công an TP.HCM nhận định tình hình tội phạm xâm hại tình dục nhất là xâm hại tình dục trẻ em có diễn biến phức tạp. nhiều vụ án xãy ra có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xãy ra trong một thời gian dài mới phát hiện. Điều này thể hiện sự suy đồi đạo đức nghiêm trọng, coi thường sức khỏe và nhân phẩm của trẻ em, không tôn trọng thần phong mỹ tục, gây bức xúc trong dư luận xã hội như bố đẻ xâm hại tình dục con gái, thầy giáo với học sinh…

Có vụ xâm hại tình dục trẻ em mà người thực hiện hành vi phạm tội từng giữ chức vụ quản lý trong cơ quan tố tụng, là giáo viên…

Tại buổi này, đại diện Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM, Hội LHPN TP.HCM, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước … đã tập trung phân tích nguyên nhân, hậu quả và hướng phòng chống đối với loại tội phạm này…