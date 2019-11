Xét xử luật sư Trần Vũ Hải bị cáo buộc trốn thuế

Ngày 13-11, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) xử sơ thẩm vụ án trốn thuế trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng một căn nhà, liên quan đến vợ chồng luật sư (LS) Trần Vũ Hải, đang được dư luận quan tâm.



Bốn bị cáo bị truy tố tội trốn thuế gồm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Na Uy), Ngô Văn Lắm (37 tuổi, ngụ phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh), LS Trần Vũ Hải và vợ là Ngô Tuyết Phương (cùng ngụ Hà Nội).

Đề nghị dẫn giải công chứng viên đến tòa

Trong phần thủ tục, HĐXX thông tin đã cấp chứng nhận bào chữa cho 47 LS bào chữa cho riêng vợ chồng LS Trần Vũ Hải. Đến tham dự khai mạc phiên tòa thì 36 LS có mặt. HĐXX công bố đơn của vợ LS Hải là bị cáo Phương yêu cầu đảm bảo quyền nhân thân của bà, không ghi hình, đăng tải hình ảnh cá nhân của bà Phương và HĐXX chấp thuận.

Nhiều LS đề nghị tòa thay đổi, bổ sung tư cách tham gia tố tụng của công chứng viên Phạm Anh Tuấn (Văn phòng công chứng Hoàng Huệ - Phạm Tuấn, TP Nha Trang) được tòa xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Theo các LS, ông Tuấn phải được xác định thêm là nhân chứng và đề nghị HĐXX áp dụng biện pháp dẫn giải ông này tới tòa.

Trước khi phiên tòa diễn ra, vợ chồng LS Trần Vũ Hải và các LS đã đề nghị tòa triệu tập công chứng viên Tuấn đến. HĐXX đã xác định ông Tuấn là người liên quan và triệu tập tới phiên tòa nhưng ông Tuấn vắng mặt. Trong khi đó, các LS cho rằng công chứng viên Tuấn là người chứng kiến toàn bộ quá trình giao dịch.

Các LS cũng đề nghị tòa can thiệp để lực lượng an ninh không ngăn cản quyền tác nghiệp của báo chí tại phiên tòa vì đây là phiên tòa công khai. Các LS đề nghị tòa can thiệp để lực lượng bảo vệ không thu giữ phương tiện, thiết bị phục vụ việc bào chữa của các LS. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa không có ý kiến về những vấn đề này.



LS Trần Vũ Hải tại phiên tòa. Ảnh: TẤN LỘC

Cáo buộc trốn thuế 280 triệu đồng

Cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa (ủy quyền cho VKSND TP Nha Trang thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại tòa) xác định ngày 28-6-2016, bà Hạnh gặp LS Hải để bàn bạc, thỏa thuận chuyển nhượng nhà, đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang của bà Hạnh (do ông Lắm đứng tên).

Hai bên thống nhất xác lập giấy nhận cọc để thực hiện việc giao kết chuyển nhượng bất động sản (BĐS) trên với trị giá hơn 16,1 tỉ đồng. Hôm sau, vợ chồng ông Hải đã thực hiện xong việc đặt cọc 500 triệu đồng theo như cam kết.

Ngày 10-8-2016, tại Văn phòng công chứng Hoàng Huệ - Phạm Tuấn, bà Hạnh yêu cầu ông Lắm thực hiện việc xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà, đất trên cho vợ chồng ông Hải và ghi giá chuyển nhượng 12 tỉ đồng. Sau đó các bên làm văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng trị giá 12 tỉ đồng và tiếp tục xác lập hợp đồng chuyển nhượng với giá 1,8 tỉ đồng.

Hợp đồng này để các bên sử dụng kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân. Sau khi xác lập hợp đồng chuyển nhượng trị giá 1,8 tỉ đồng, các bên tiếp tục làm văn bản thỏa thuận chuyển nhượng nhà, đất giá 16,1 tỉ đồng đúng như giao dịch chuyển nhượng tại giấy nhận cọc ngày 28-6-2016.

CQĐT xác định vợ chồng LS Hải sử dụng bản sao của bản hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất trị giá 12 tỉ đồng để làm hồ sơ thế chấp ngân hàng, vay 12 tỉ đồng chuyển mua nhà, đất trên. Vợ chồng LS Hải cũng đã thanh toán đủ hơn 16,1 tỉ đồng cho ông Lắm để ông Lắm chuyển lại cho bà Hạnh.

Kết luận giám định về thuế xác định số tiền thuế thu nhập cá nhân đã trốn trong giao dịch chuyển nhượng BĐS trên là hơn 280 triệu đồng. VKSND tỉnh kết luận: Trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng BĐS tại 78/40 Tuệ Tĩnh, bốn bị cáo có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng.

VKSND tỉnh cho rằng cả bốn bị can đều phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cả bốn bị cáo đều bị truy tố theo quy định tại khoản 1 Điều 161 BLHS 1999 có mức phạt tiền từ một đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm.

Chiều cùng ngày, HĐXX đã xét hỏi hai bị cáo Hạnh và Lắm. Bà Hạnh xác nhận bà là chủ sở hữu căn nhà, nhờ em cùng mẹ khác cha là ông Lắm đứng tên. Bà Hạnh cho biết nếu quá trình giao dịch có sai gì, bà chịu hoàn toàn trách nhiệm, nghĩa vụ về tài chính chứ không liên quan ông Lắm hay vợ chồng LS Hải.

Theo bà Hạnh, trong quá trình điều tra, bà đã nhiều lần đề nghị được khắc phục số tiền mà cơ quan điều tra cho là trốn thuế nhưng các cơ quan tố tụng không giải quyết. Tại phiên tòa, bà Hạnh tiếp tục xin được khắc phục thiệt hại.

Bà Hạnh khai tại thời điểm chuyển nhượng bà chỉ có duy nhất ngôi nhà đó và theo quy định pháp luật, người bán căn nhà duy nhất được miễn thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, tình tiết này chưa được cơ quan điều tra làm rõ.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong năm ngày.