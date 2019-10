Xin lỗi bảy người bị oan suốt 40 năm

Yêu cầu VKS bồi thường oan 60 tỉ đồng Tối 26-7-1979, một vụ cướp xảy ra tại xã Đôn Thuận. Công an nhanh chóng bắt được một người đàn ông tình nghi. Rồi từ lời khai của người này, lần lượt tám người trong gia đình cụ Thương bị bắt đưa về công an huyện điều tra. Hơn bốn năm bị tạm giam nhưng CQĐT tỉnh Tây Ninh không chứng minh được hành vi phạm tội nên quyết định trả tự do cho những người này. Tuy vậy, những quyết định đình chỉ vụ án vẫn không được trao cho họ. Riêng ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng “lớn”) là người duy nhất nhận được quyết định đình chỉ, đã được VKSND tỉnh Tây Ninh công khai xin lỗi và bồi thường 615 triệu đồng. Tới ngày 4-4, VKSND tỉnh Tây Ninh mới trao quyết định đình chỉ điều tra cho bảy người còn lại. Các nạn nhân yêu cầu VKS bồi thường tổng cộng 60 tỉ đồng tổn thất tinh thần và tổn thất thực tế. Hiện hai bên vẫn chưa thống nhất được số tiền bồi thường.