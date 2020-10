Xử vụ chưa trả hết nợ, bị khởi tố

Ngày 6-10, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên xử sơ thẩm vụ Ngô Minh Chiến (sinh năm 1976, giám đốc Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Tâm Đức) bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Vụ án này Pháp Luật TP.HCM từng có nhiều bài phản ánh. Theo đó, từ việc chưa trả hết nợ, nữ bị cáo này bị khởi tố, quy buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của người cho vay…

Lời trình bày của kiểm sát viên

Tháng 8-2016, khi mở phiên xử, tòa triệu tập cả điều tra viên lẫn kiểm sát viên. Tuy nhiên, sau một ngày xét hỏi, tòa đã hoãn xử, trả hồ sơ, yêu cầu VKS điều tra bổ sung.

Lần này, tòa tiếp tục triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên - hai người mà bị cáo Chiến cho rằng đã ép cung, mớm cung khi lấy lời khai của bà vào ngày 11-12-2014 tại bệnh viện (bà có nộp băng ghi âm).

Theo lời khai của bị cáo này, hôm đó điều tra viên NQH và kiểm sát viên NTTH vào bệnh viện làm việc. Khi kiểm sát viên TH về nhà nấu cơm, điều tra viên QH đã đọc cho bị cáo viết lời khai theo ý của điều tra viên.

Liên quan đến lời khai này, tháng 3-2018, sau nhiều lần trả hồ sơ cho cơ quan điều tra (CQĐT) điều tra bổ sung, VKS tỉnh Bình Phước từng có công văn gửi CQĐT nêu rõ quan điểm của VKSND Cấp cao tại TP.HCM. Cụ thể, vụ án chỉ có lời khai nhận tội của bị can Chiến trong bản tự khai trên nhưng tại tòa bị cáo tố bị điều tra viên ép cung, mớm cung khi lấy lời khai lúc bị can đang mang thai và đang ở trong bệnh viện. Trong khi đó, đây là chứng cứ duy nhất xác định bị can thực hiện thủ đoạn gian dối…

Tại phần xét hỏi này, luật sư hỏi kiểm sát viên nghĩ sao về việc cả năm người có mặt tại phiên tòa đều khẳng định kiểm sát viên không có mặt tại lúc lấy lời khai trên. Bà NTTH (kiểm sát viên) nói bà không có nghĩ sao mà khẳng định mình có mặt trong quá trình làm việc để thực hiện nhiệm vụ kiểm sát điều tra. Bà là người cuối cùng ký tên vào bản tự khai của bị can. Cạnh đó, kiểm sát viên này cũng giải thích mục đích ban đầu đến bệnh viện chỉ là xem xét sức khỏe của bị can chứ không phải lấy lời khai. Tuy nhiên, sau khi bị can muốn khai nên bà mới tiến hành hướng dẫn bị can viết bản tự khai…



Bị cáo Ngô Minh Chiến tại tòa. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bị cáo thừa nhận còn nợ bị hại 4,8 tỉ đồng

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, tháng 7-2010, bà Chiến ký hợp đồng vay của ông NVT 9 tỉ đồng với lãi suất 2%/tháng tại phòng công chứng. Tháng 4-2012, hai bên chốt lại số nợ còn 2,9 tỉ đồng (gồm 2,5 tỉ đồng tiền gốc và 400 triệu đồng tiền lãi). Sau đó bà Chiến không trả được nợ nên tháng 11-2013, ông T. đã làm đơn tố cáo bà Chiến chiếm đoạt của ông 2,9 tỉ đồng.

Bị Công an tỉnh Bình Phước triệu tập đến làm việc, bà Chiến thừa nhận món nợ, khẳng định việc vay mượn này là quan hệ dân sự, không có sự gian dối và bà không hề có ý định bỏ trốn để né tránh việc trả nợ. Nhưng một năm sau (tháng 11-2014), Công an tỉnh Bình Phước khởi tố, bắt tạm giam bà Chiến về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì cho rằng bà đã chiếm đoạt tiền của ông T. Một tháng sau khi phát hiện bà Chiến có thai, CQĐT mới cho tại ngoại đến nay.

Tại phiên xử tòa hôm qua, 6-10, phía bị hại có hai luật sư bảo vệ quyền lợi. Trả lời HĐXX, bị hại T. cho biết ban đầu vay tiền có lập hợp đồng công chứng nhưng chưa được công chứng ngay vì không thể viết trong hợp đồng lãi 5%. Sau đó hợp đồng sửa lại 2% mới công chứng được.

Trong quá trình vay mượn, khi đôi bên xảy ra tranh cãi, tại cơ quan công an ông nghe bà Chiến nói đã trả hết nợ nên mới đi tố cáo. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa nhìn thấy tờ giấy nói về việc bà Chiến đã trả hết nợ cho ông.

Bị cáo Chiến không đồng ý với cáo buộc của VKS và cho rằng mình bị truy tố oan. Bà thừa nhận nợ gốc, lãi còn lại với ông T. là 4,8 tỉ đồng. Bà Chiến khẳng định bao năm nay bà muốn chốt nợ với bị hại nhưng không được.

Theo cáo trạng, bà Chiến nợ lại gần 2,3 tỉ đồng tiền gốc. Và để chiếm đoạt số tiền này, bà Chiến đã dùng thủ đoạn gian dối cung cấp giấy tờ trả nợ có nội dung không phù hợp để làm chứng cứ chứng minh việc đã trả hết nợ...

Tuy nhiên, tại tòa, bà Chiến cho rằng giấy tờ này chỉ là một trong những giấy thỏa thuận nợ giữa đôi bên chứ không phải là giấy thể hiện bà gian dối đã trả hết nợ để chiếm đoạt tài sản của bị hại…

Hôm nay, 7-10, phiên xử tiếp tục với phần xét hỏi.