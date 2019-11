Xử vụ đòi VKS bồi thường 18 tỉ cho 3.682 ngày bị oan

Ngày 11-11, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xử phúc thẩm vụ án dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại do cơ quan tố tụng gây ra trong hoạt động tố tụng hình sự. Nguyên đơn là ông Dương Văn Hòa (giám đốc Công ty TNHH Thuận Thành, trụ sở tại huyện Gio Linh, Quảng Trị) và bị đơn là VKSND tỉnh Quảng Trị.

Ông Hòa khởi kiện VKSND tỉnh Quảng Trị đòi bồi thường gần 18 tỉ đồng sau 3.682 ngày bị khởi tố oan trong một vụ án vào năm 2007.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Hòa, tuyên buộc VKSND tỉnh Quảng Trị phải bồi thường cho ông Hòa hơn 264 triệu đồng (gồm tổn thất tinh thần và một số chi phí khác). Không đồng ý, tháng 12-2018, ông Hòa có đơn kháng cáo hủy toàn bộ bản án.



Ông Dương Văn Hòa (ngồi) và người được ủy quyền tại phiên phúc thẩm.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các yêu cầu của ông Hòa và giải quyết định đúng quy định của pháp luật. Tại phiên phúc phẩm, ông Hòa không cung cấp thêm chứng cứ nào mới chứng minh yêu cầu của mình là có cơ sở. Tuy nhiên, đại diện VKSND tỉnh Quảng Trị đã đồng ý nâng mức bồi thường tổn thất tinh thần lên 1,49 triệu đồng.

Do đó, HĐXX tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Hòa, buộc Viện KSND tỉnh Quảng Trị bồi thường cho ông Hòa hơn 281 triệu đồng, trong đó tiền tổn thất tinh thần là hơn 249 triệu đồng và các phi phí khác. Đồng thời, tòa không chấp nhận yêu cầu bồi thường 18 tỉ đồng của ông Hòa.

Trao đổi với PV sau phiên tòa, ông Hòa nói rằng bản án phúc thẩm không công bằng và sẽ cùng với luật sư có đơn đề nghị thủ tục giám đốc thẩm.

Như PLO phản ánh, từ tháng 6-2007, dịch lở mồm long móng bùng phát tại nhiều huyện, thị của Quảng Trị. Một tháng sau, ông Dương Văn Hòa (cung cấp bò giống cho các hộ dân tại hai huyện Đakrông và Hướng Hóa theo dự án giảm nghèo của tỉnh) bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật.

Tháng 6-2008, TAND tỉnh Quảng Trị xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Hòa 18 tháng tù. Ông kháng cáo kêu oan, được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu.

VKSND tỉnh Quảng Trị tiếp tục ra cáo trạng truy tố ông Hòa về tội danh cũ. Thụ lý, TAND tỉnh trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Tháng 12-2009, VKSND tỉnh Quảng Trị ra quyết định đình chỉ vụ án, miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Hòa.

Ông Hòa rất nhiều lần gửi đơn khiếu nại yêu cầu được minh oan đến nhiều cơ quan từ trung ương đến địa phương. Tháng 8-2017, VKSND Tối cao đã ra quyết định chấp nhận khiếu nại của ông, hủy quyết định đình chỉ vụ án của VKSND tỉnh Quảng Trị.

Tiếp đó, VKSND tỉnh ký quyết định đình chỉ vụ án vì xét thấy hành vi của ông Hòa không cấu thành tội lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật. Quyết định cũng yêu cầu chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan phục hồi quyền lợi hợp pháp cho ông Hòa.

Sau đó, ông Hòa yêu cầu VKSND tỉnh Quảng Trị xin lỗi công khai và bồi thường oan gần 18 tỉ đồng. Trong đó, ông yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần hơn 465 triệu đồng, bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm hơn 16 tỉ đồng, bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất 610 triệu đồng, bồi thường thiệt hại do bị phạt hợp đồng 320 triệu đồng, bồi thường thiệt hại khác 211 triệu đồng. Sau đó VKSND tỉnh chỉ chấp nhận bồi thường 249,5 triệu đồng. Không đồng ý, ông Hòa khởi kiện ra TAND tỉnh.