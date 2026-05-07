Phát hiện hai thi thể nam và nữ trên sông Thạch Hãn ở Quảng Trị 07/05/2026 11:31

(PLO)- Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc hai thi thể nổi trên sông Thạch Hãn ở Quảng Trị.

Ngày 7-5, UBND xã Triệu Bình (Quảng Trị) thông tin lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc hai thi thể nổi trên sông Thạch Hãn.

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Dương Đại Thuận nên báo lực lượng chức năng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông P.H (58 tuổi, ngụ thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Bình). Ông H rời khỏi nhà vào tối hôm trước, không rõ đi đâu nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng xã Triệu Phong hỗ trợ đưa các thi thể lên bờ. Ảnh: HN

Cũng trong sáng cùng ngày, Công an xã Triệu Phong nhận được tin báo một thi thể nữ giới trôi dạt trên sông Thạch Hãn, đoạn qua địa bàn xã nên tiến hành xác minh.

Qua khám nghiệm, công an xác định thi thể nữ giới khoảng 45 đến 50 tuổi. Cơ quan chức năng đang phối hợp cùng các đơn vị để làm rõ danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ việc.