Phi công bay trong dịp lễ: 'Lúc nào bay cũng nhớ nhà' 10/08/2025 18:50

(PLO)- Trả lời câu hỏi của một cháu nhỏ: Khi bay chú có nhớ nhà không ?, phi công Đặng Đình Kiên nói: 'Lúc nào bay cũng nhớ nhà'.

Ngày 10-8, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á ra mắt hai tập sách ảnh 50 năm - Sức mạnh Việt Nam và Thành phố hòa bình - Thành phố của chúng ta.

Bằng sự dấn thân và một tình yêu lớn lao dành cho quê hương, đất nước, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á đã mang đến cho công chúng những bức ảnh nghệ thuật giá trị, ghi lại những khoảnh khắc lịch sử trọng đại của Việt Nam.

Để thực hiện cuốn 50 năm - Sức mạnh Việt Nam, nghệ sĩ nhiếp ảnh chia sẻ, anh đã trải qua những đêm thức trắng, ngủ ngoài đường để bắt trọn từng khoảnh khắc trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt chương trình. Để rồi, đặc biệt xúc động trước những giọt mồ hôi và sự cống hiến thầm lặng của các chiến sĩ Việt Nam.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: VIẾT THỊNH.

"Tôi đã đi và đã chạy qua các nẻo đường cùng các đội diễu binh, diễu hành để ghi lại những khung hình có một không hai, cố gắng hết sức để không bỏ lỡ những hình ảnh mang khí thế anh hùng của một thế hệ tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của cha ông đã để lại", nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á tâm sự.

Với cuốn sách Thành phố hòa bình - Thành phố của chúng ta là lời tri ân sâu sắc của người nghệ sĩ đã có hơn 50 năm sống và gắn bó với Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên tại đây, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã chứng kiến và cảm nhận sâu sắc sự vươn lên của thành phố trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước.

Có mặt tại sự kiện, Thượng tá Đặng Đình Kiên, Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn Không quân 935 thuộc Sư đoàn 370, phi công lái tiêm kích Su-30MK2 bay trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bày tỏ niềm xúc động khi được nhìn lại mình và đồng đội trong các bức ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á: "Tôi thấy ở đó những khoảnh khắc rất đẹp, cảm xúc không thể diễn tả hết bằng lời".

Phi công Đặng Đình Kiên nói: 'Lúc nào bay cũng nhớ nhà'. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Thượng tá Đặng Đình Kiên kể về bức ảnh chụp anh và Đại tá Nguyễn Thế Dũng, Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đang vừa đi vừa trò chuyện.

"Thời điểm ấy, tôi và Đại tá Nguyễn Thế Dũng vừa hoàn thành chặng bay, vừa đi vừa trao đổi về công việc mình vừa thực hiện... Khoảnh khắc ấy đã được lưu lại, đầy chân thực, tự nhiên và ý nghĩa".

Nhận được câu hỏi bất ngờ của một cháu nhỏ: Khi bay chú có nhớ nhà không?. Thượng tá Đặng Đình Kiên vui vẻ đáp: “Lúc nào bay cũng nhớ nhà. Bay trên quê hương đất nước, hạ cánh an toàn tắt máy thì đó là nhà chúng ta. Quê hương đất nước ta đâu đâu cũng là nhà”.