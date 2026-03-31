Phó giám đốc Công ty Hoàng Dân bị kê biên 13 bất động sản, chỉ mới khắc phục 50 triệu đồng 31/03/2026 11:56

(PLO)- Tại tòa, vợ của bị cáo Vũ Đình Thịnh, phó giám đốc Công ty Hoàng Dân, xin Tòa gỡ kê biên để bán bớt một số bất động sản nuôi các con ăn học...

Ngày 31-3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Trong vụ án này, bị cáo Vũ Đình Thịnh là cán bộ kỹ thuật sau đó là phó giám đốc Công ty Hoàng Dân, được bị cáo Nguyễn Văn Dân (giám đốc Công ty Hoàng Dân) phân công phụ trách toàn bộ hoạt động đấu thầu của Công ty này.

Bị cáo Vũ Đình Thịnh bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo này bị xác định đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỉ đồng với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Nguyễn Văn Dân.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Thịnh khai bị cáo là người xây dựng hồ sơ dự thầu cho Công ty Hoàng Dân. Đây là lĩnh vực đặc thù nên chỉ có một mình bị cáo phụ trách. Có thêm 2, 3 người hỗ trợ bị cáo nhưng chỉ làm nhiệm vụ sắp xếp và photo hồ sơ.

Ông Thịnh khai thêm về năng lực, Công ty Hoàng Dân không đáp ứng được điều kiện hồ sơ mời thầu. Bị cáo đã báo cáo ông Nguyễn Văn Dân về việc này thì được ông Dân trấn an: “Cứ yên tâm, việc này cứ để giám đốc lo”.

Sau đó, theo chỉ đạo của ông Dân, bị cáo Thịnh đã đưa vào hồ sơ các tài liệu mà bị cáo biết rõ không phải hồ sơ thực hiện dự án của Công ty Hoàng Dân. “Bị cáo nhiều lần dùng các tài liệu không có thật để đưa vào hồ sơ dự thầu. Việc này diễn ra nhiều lần ở nhiều dự án khác nhau” - ông Thịnh khai.

Ông Thịnh cũng thừa nhận vì Công ty Hoàng Dân không đủ năng lực nên phải kê khai gian dối. Bị cáo biết đó là vi phạm quy định pháp luật, nhưng bị cáo không nghĩ là sẽ phải bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Thịnh khai từng được ông Dân chỉ đạo đến gặp kế toán để nhận 1 túi tiền cầm đưa cho bị cáo Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2). Mấy ngày sau, bị cáo hỏi kế toán thì mới biết túi đó đựng 600 triệu đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Thịnh bị kê biên 13 bất động sản. Tại tòa, vợ bị cáo khai có 2 bất động sản mua từ thời kỳ ông Thịnh đi nước ngoài, các mảnh đất còn lại là do gia đình kinh doanh, làm ăn buôn bán và do bố mẹ vợ cho. Vợ bị cáo Thịnh đề nghị Tòa án gỡ kê biên để bán bớt một phần nuôi các con ăn học.

Hiện, bị cáo Thịnh đã khắc phục 50 triệu đồng, vợ bị cáo có nguyện vọng khắc phục thêm cho chồng 50 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân), khai khi bị cáo vào làm kế toán thì đã thấy có hai hệ thống sổ sách, một dùng nội bộ, một để dùng báo cáo cơ quan thuế.

Về việc ông Dân mang tiền đi hối lộ, bà Liên khai không biết, Công ty Hoàng Dân là doanh nghiệp tư nhân nên bà Liên chỉ làm theo sự chỉ đạo của bị cáo Dân và không thể làm khác được nếu không muốn bị mất việc.

Bị cáo Liên thừa nhận mình không bị oan khi bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với số tiền thiệt hại được xác định là 99 tỉ đồng.

Trước bục khai báo, bà Liên khóc nức nở khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình khó khăn, mình đang là lao động chính với con nhỏ, chồng sức khỏe yếu sau tai nạn…

Vụ án có bị cáo Lê Quang Thế (cựu chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy lợi 4) xin được xét xử vắng mặt do sức khỏe yếu, phải ngồi xe lăn, mắt gần như không nhìn được, đang phải điều trị tại Bệnh viện Mắt.

Tổng Công ty Thủy lợi 4 là một trong 4 nhà thầu tham gia Liên danh đấu thầu gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, cùng Công ty Hoàng Dân.

Trước khi tham gia đấu thầu, ông Thế được ông Nguyễn Văn Dân trao đổi, thỏa thuận về việc tham gia Liên danh và phải chi 5% giá trị thi công cho lãnh đạo Bộ và chủ đầu tư.

Ông Thế đồng ý và sau đó phía Tổng Công ty Thủy lợi 4 đã chuyển cho Nguyễn Văn Dân 8 tỉ đồng. Cáo trạng xác định hành vi của ông Thế phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.