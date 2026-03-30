Chủ doanh nghiệp khai mang 200.000 USD đến nhà riêng cựu Thứ trưởng để hối lộ 30/03/2026 16:26

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Văn Dân khai mang theo túi xách có chứa 200.000 USD đến gặp cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng xin được tham gia đấu thầu dự án.

Chiều 30-3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng bị xét xử về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh này còn có: Trần Tố Nghị, cựu quyền cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT); Nguyễn Hải Thanh, cựu phó cục trưởng Cục QLXDCT kiêm Giám đốc Ban 4; Trần Văn Lăng, cựu giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu giám đốc Ban 8.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) thừa nhận truy tố là đúng, không oan sai. Ông Dân khai quá trình tham gia đấu thầu có dự án lỗ vẫn làm vì để giữ quan hệ để làm dự án sau. Nói về sai phạm, bị cáo này cho biết bản thân thiếu hiểu biết trong quản trị và không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế này, nếu biết đã không vi phạm.

Ông Dân khai có biết về dự án Bản Mồng tại tỉnh Nghệ An (được phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2009) với tổng cộng 256 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 36 do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Ban 4) làm chủ đầu tư có giá trị hơn 1.043 tỉ đồng.

Khi biết về dự án, ông Dân đến gặp ông Hoàng Văn Thắng (khi đó là Thứ trưởng) tại nhà riêng để xin đấu thầu và trúng thầu. Ông Dân khai bản thân có quen biết vị Thứ trưởng, khi ông Thắng từng đi khảo sát công trường ở một dự án trước đó.

Tại cuộc gặp, ông Thắng nói doanh nghiệp làm tốt thì ông ủng hộ và giới thiệu ông Dân sang gặp bị cáo Trần Tố Nghị. Khi đến gặp cựu Thứ trưởng, ông Thắng có mang theo một túi xách có chứa 200.000 USD.

“Đây là số tiền tự bị cáo đưa, bị cáo để túi xách bên cạnh bàn uống nước và chỉ nói là gói quà” - ông Dân khai.

Sau khi ông Dân về, ông Thắng không đề cập, phản hồi gì đến số tiền này. Sau này, ông Dân còn đến chúc Tết và gửi quà các các dịp lễ, “mỗi lần dăm ba chục… chắc khoảng 500 triệu đồng”.

Sau đó, ông Thắng giới thiệu ông Dân sang gặp bị cáo Trần Tố Nghị. Khi đến gặp ông Nghị thì ông Nghị giới thiệu ông Dân vào Ban 4 gặp bị cáo Nguyễn Hải Thanh.

Khi gặp, ông Thanh nói ủng hộ và bảo ông Dân làm việc với ông Hoàng Xuân Thịnh cấp phó. Bị cáo Dân thừa nhận có hứa hẹn, thỏa thuận “ở ngoài làm như thế nào thì ở trong này cũng có quà cám ơn như thế. Mức quà khoảng 5-7%”.

Ông Dân khai sau khi trúng thầu đã đưa 5 tỉ đồng cho Hoàng Xuân Thịnh để cám ơn tập thể Ban 4. Việc ông Thịnh chia số tiền này như thế nào ông Dân “chỉ nghe loáng thoáng, không biết rõ”.

Trả lời chủ tọa phiên tòa, ông Dân thừa nhận nếu không đặt vấn đề với bị cáo Thanh, bị cáo Nghị thì không thể trúng được gói thầu này.

Sau này, ông Dân có đưa cho bị cáo Nguyễn Hải Thanh 10 tỉ đồng, đưa làm 2 lần. Theo lời khai của ông Dân, đây là số tiền mà ông Thanh vay trong giai đoạn làm dự án Bản Mồng. Năm 2022, ông Thanh có trả lại 5 tỉ đồng, còn 5 tỉ đồng, ông Dân cám ơn.

Cùng với việc trả tiền, ông Thanh yêu cầu ông Dân ký vào giấy vay tiền, trả tiền do ông Thanh soạn sẵn. Tại tòa, ông Dân nói sau này mới hiểu mục đích là để tránh tội nhận hối lộ.

Hiện, bị cáo Thanh đang bị truy nã. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thông báo và kêu gọi bị cáo ra đầu thú để thực hiện các quyền theo quy định.

Ngoài 175 cây vàng và 4 bất động sản bị kê biên, ông Dân xin được bán tất cả những gì có thể để khắc phục hậu quả.