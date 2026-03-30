Sáng nay, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng hầu tòa 30/03/2026 06:32

(PLO)- Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc cùng một số lãnh đạo nhận tiền để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng 5 gói thầu tại 4 dự án thủy lợi, gây thiệt hại hơn 250 tỉ đồng.

Ngày 30-3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Quang Chiều. Tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có một kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội cùng 4 kiểm sát viên của VKSND Tối cao.

Các bị cáo bị xét xử về 4 tội danh gồm: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. Ảnh: BCA

Tòa án triệu tập nhiều cá nhân, đơn vị có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Quản lý xây dựng công trình, các Ban Quản lý và Xây dựng công trình Thủy lợi số 1, 2, 4, 8, cùng một số doanh nghiệp, ngân hàng liên quan.

Khoảng 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dân bị truy tố về 3 tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Hoàng Văn Thắng, Trần Tố Nghị, Trần Văn Lăng, Nguyễn Hải Thanh và Lê Văn Hiến bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

14 bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, và 3 người bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án liên quan 5 gói thầu tại 4 dự án thủy lợi, gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk; gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn; và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình.

Các gói thầu này do Ban 1, 2, 4 và 8 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Trong quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công, Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và cựu Quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị, để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án.

Bị cáo Dân bị cáo buộc đã thỏa thuận chi tiền phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, từ đó để những người này chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân lập hồ sơ đề xuất tài chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này cùng các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng 5 gói thầu. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỉ đồng.

Ngoài sai phạm đấu thầu, trong quá trình thi công và kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên và Vũ Thị Kim Liên thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Trong đó, một hệ thống ghi số liệu thực chi để quản lý nội bộ; hệ thống còn lại ghi số liệu trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa các khoản chi để kê khai, báo cáo thuế. Hành vi này bị xác định vi phạm Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 100 tỉ đồng.