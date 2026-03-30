Cựu Thứ trưởng nói rất ăn năn khi không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi 30/03/2026 17:27

(PLO)- "Cái sai của bị cáo là nhận tiền. Bị cáo rất ăn năn khi không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi”, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bày tỏ sự ân hận trước tòa.

Chiều 30-3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

Bị cáo Hoàng Văn Thắng bị xét xử về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh này còn có: Trần Tố Nghị, cựu quyền cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT); Nguyễn Hải Thanh, cựu phó cục trưởng Cục QLXDCT kiêm Giám đốc Ban 4; Trần Văn Lăng, cựu giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu giám đốc Ban 8.

Tại tòa, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai đã nghe rõ những lời trình bày trước đó của bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân). Bị cáo Thắng khai quen bị cáo Dân từ khoảng năm 2010 khi đi kiểm tra các công trình ở Tây Nguyên.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. Ảnh: Hoàng Huy

“Việc nhận tiền của bị cáo Dân là hành động rất sai, vi phạm qui định của Đảng, Nhà nước”, bị cáo Thắng trình bày.

Theo bị cáo Thắng, lúc đó bị cáo chỉ nghĩ “mình làm tốt, anh em đến cảm ơn thì nhận thôi”. Bởi trong các công trình Dân tham gia, có nhiều công trình rất khó khăn, bản thân bị cáo đã cùng anh em lăn lộn để tháo gỡ.

Sau khi gặp bị cáo Dân, bị cáo điện cho bị cáo Nghị, nói anh Dân đến gặp tôi, nhà thầu này tôi ủng hộ nhưng phải làm theo luật. Sau đó, bị cáo không có bất cứ tiền nong gì cho đến khi bị cáo nghỉ hưu.

Về việc nhận 200.000 USD của bị cáo Dân tại nhà, bị cáo Thắng ngậm ngùi “nếu bị cáo không nhận tiền thì không thể vướng vào vòng pháp luật. Cái sai của bị cáo là nhận tiền. Bị cáo rất ăn năn khi không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi”. Lúc bị cáo Dân về, bị cáo mới biết có tiền. Lúc đó bị cáo không đấu tranh được với chính mình.

Quá trình khai báo, bị cáo Thắng thừa nhận ngoài nhận 200.000 USD nêu trên, từ 2010 đến khi bị cáo nghỉ hưu khoảng 7-8 năm, vào dịp lễ, tết và đi thăm công trường, bị cáo có nhận của Dân khoảng 500 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo có tâm nguyện khai hết, không giấu điều gì nên bị cáo bảo gia đình khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận ngay trong ngày. Tổng số tiền gia đình bị cáo chuyển khoản vào tài khoản của CQĐT là hơn 6,2 tỉ đồng.

Trả lời câu hỏi “bị cáo nhận thức thế nào về tội danh”, bị cáo Thắng nói: “Đây là một cái trả giá rất đắt cho bị cáo. Bị cáo đã không giữ được lời hứa trước Đảng, giữ gìn pháp luật của Nhà nước, không giữ được thanh danh của những người làm thủy lợi. Bị cáo rất hối hận”.

Bị cáo Trần Tố Nghị khai trong quá trình làm việc, nếu có vấn đề liên quan đến các nhà thầu, anh Thắng có trao đổi rằng tôi nên nói với chủ đầu tư theo hướng ủng hộ họ. Anh Thắng không nói trực tiếp là “tạo điều kiện” cho các nhà thầu, mà chỉ nói theo kiểu vận động, đề nghị các chủ đầu tư ủng hộ để công việc được thuận lợi hơn. Sau đó, tôi cũng có trao đổi lại với các chủ đầu tư theo nội dung này.

Bị cáo Nghị cũng thừa nhận đã cầm 13 tỉ đồng từ bị cáo Dân. Ông Nghị khai, trong quá trình đấu thầu, bị cáo cũng có ý kiến với chủ đầu tư. Sau đó, khi công việc hoàn tất, ông Dân có đến cảm ơn thì bị cáo cũng nghĩ đơn giản “người ta cám ơn mình thì mình nhận thôi”.

Tuy nhiên, đến nay ông Nghị nhận thấy đó là hành vi sai trái, là nhận hối lộ. “Sau 40 năm công tác, đến giai đoạn cuối sự nghiệp, tôi đã không giữ được bản thân. Đặc biệt, sự việc xảy ra vào khoảng năm 2008, và đến khi về hưu năm 2018, tôi càng nhận thức rõ sai lầm của mình. Hôm nay, phải đứng trước HĐXX, tôi thấy rất hối hận vì đã không giữ được phẩm chất của mình trong suốt quá trình công tác” – ông Nghị nói.