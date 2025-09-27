Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Ngành du lịch cần tiếp tục tăng tốc 27/09/2025 16:12

(PLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị ngành du lịch cần tiếp tục tăng tốc, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ngày 27-9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Dịp này, ban tổ chức đã vinh danh 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định không chỉ là ngành kinh tế đơn thuần, du lịch là ngành công nghiệp của sự trải nghiệm, cảm xúc, là nghệ thuật kết nối, con đường lan tỏa những điểm đến hấp dẫn, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa.

Đảng, Nhà nước xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, là “ngành công nghiệp không khói” mang lại sinh kế cho hàng triệu người, thúc đẩy giao lưu văn hóa, xây dựng tình hữu nghị, quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách, đậm đà bản sắc đến bạn bè quốc tế.

` Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại Lễ trao giải.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua Việt Nam đã biến khát vọng thành hiện thực, biến tiềm năng thành sức mạnh, gặt hái nhiều giải thưởng quốc tế như “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới”, “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á”, cùng những con số ấn tượng với hàng chục triệu lượt khách quốc tế, hàng trăm triệu lượt khách nội địa mỗi năm.

Những thành tựu này góp phần định vị rõ nét thương hiệu du lịch quốc gia trên bản đồ toàn cầu.

“Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 là thời khắc vinh danh những “Đại sứ thương hiệu” của Việt Nam để khẳng định vai trò trụ cột của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong phát triển kinh tế đất nước, góp phần quan trọng nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Các bạn chính là những người đã biến trí tuệ, nụ cười thành giá trị, biến trải nghiệm thành thương hiệu, biến tiềm năng thành sức mạnh”- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị ngành du lịch cần tiếp tục tăng tốc, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh để du khách có thể trải nghiệm Việt Nam một cách tốt nhất; phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gắn liền với những mô hình kinh tế đêm, kinh tế tuần hoàn để mỗi hành trình không chỉ là khám phá mà còn là đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Xây dựng và nâng tầm hệ thống sản phẩm du lịch đậm đà bản sắc dân tộc, độc đáo, sáng tạo, chuyên nghiệp, chất lượng vượt trội để khẳng định Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn, văn minh, thân thiện.

Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành du lịch mà còn của cộng đồng doanh nghiệp và của từng người dân.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Bộ VH-TT&DL chỉ đạo, giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Báo Văn hóa thực hiện.

Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở đào tạo uy tín cùng các cơ quan báo chí, truyền thông có đóng góp quan trọng cho sự phát triển ngành.

Qua đó, khơi dậy khát vọng xây dựng du lịch Việt Nam thành ngành kinh tế mũi nhọn, mang tầm khu vực và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ An Phong cho rằng Giải thưởng Du lịch Việt Nam góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trong ngành, thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh, từ đó xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia.

Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh Việt Nam hội tụ nhiều điều kiện phát triển du lịch, từ thiên nhiên phong phú, danh thắng đặc sắc đến truyền thống lịch sử, văn hóa đa dạng và con người thân thiện.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực của địa phương và doanh nghiệp, ngành du lịch Việt Nam đã liên tục tăng trưởng cả về lượng khách và chất lượng dịch vụ.

Theo ban tổ chức, Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm nay vinh danh các đơn vị ở 11 hạng mục với 18 danh hiệu.

Trong đó có Top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách vào Việt Nam, Top 10 lữ hành nội địa, Top 10 lữ hành quốc tế đưa khách ra nước ngoài. Ở hạng mục vận chuyển khách du lịch, giải thưởng trao cho doanh nghiệp vận chuyển bằng ô tô, đường thủy, hãng hàng không và đơn vị đường sắt phục vụ khách du lịch tốt nhất.

Các cá nhân được vinh danh tại sự kiện.

Hạng mục lưu trú có Top 10 khách sạn 5 sao, 4 sao và khách sạn xanh tốt nhất. Ngoài ra, lễ trao giải còn tôn vinh các địa điểm tổ chức sự kiện, cơ sở ăn uống, spa chăm sóc sức khỏe, điểm du lịch cộng đồng, sản phẩm du lịch sáng tạo, sân golf, cơ quan truyền thông và cơ sở đào tạo du lịch.

Năm 2025, từ 209 hồ sơ tham dự, Hội đồng xét tặng đã lựa chọn 113 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu thuộc 11 hạng mục với 18 danh hiệu để vinh danh. Cơ cấu giải thưởng phản ánh toàn diện sự phát triển đa dạng của ngành, từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, spa đến đào tạo, truyền thông và sáng tạo sản phẩm.