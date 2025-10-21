Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nói về 'cơ hội vàng' cho Việt Nam 21/10/2025 14:58

Ngày 21-10 tại Hà Nội, Bộ KH&CN tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 với chủ đề: Chuyển đổi số: Nhanh hơn-hiệu quả hơn-gần dân hơn.

Đánh giá cao và tâm đắc với chủ đề của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh việc lấy tốc độ là yếu tố quyết định, lấy hiệu quả là đích đến và lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực.

"Chủ đề được chọn rất trúng và đúng trong thời điểm này" - Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại chương trình. Ảnh: MINH SƠN

Đưa chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS), đưa chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Thế giới đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc với những bước tiến "vũ bão" của AI, dữ liệu lớn, IoT, công nghệ sinh học, năng lượng mới và đặc biệt là xu hướng "kép": Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số toàn cầu. Đây là những thách thức to lớn, đồng thời là "cơ hội vàng" để Việt Nam bứt phá bắt kịp, tiến cùng và vươn lên.

Trước bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã xác định KHCN, ĐMST và CĐS là yếu tố quan trọng để xác lập mô hình tăng trưởng mới để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và tự chủ nhằm đạt được 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.

Kể từ khi Chính phủ ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào tháng 6-2020, hành trình thúc đẩy và lan tỏa những thành tựu phát triển của công cuộc CĐS đã trở thành xu thế tất yếu, là dòng chảy chủ đạo trong phát triển đất nước.

Trong giai đoạn 2020-2021, Chính phủ đã tập trung "đặt nền móng" cho công cuộc CĐS quốc gia. Phát huy nền tảng đó, trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay, nước ta đã "tăng tốc phát triển", đưa chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống. Hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện thủ tục hành chính được đẩy mạnh số hóa; 80% bộ, ngành, địa phương có nền tảng chia sẻ dữ liệu dùng chung.

Hàng loạt mô hình chính quyền số, đô thị thông minh được bước đầu hình thành. Chính phủ chỉ đạo triển khai năm dữ liệu quốc gia trọng điểm, tạo nền tảng cho quản trị dựa trên dữ liệu.

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nhất định, chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong giai đoạn 2020-2021, Chính phủ đã tập trung "đặt nền móng" cho công cuộc CĐS quốc gia. Ảnh: MINH SƠN



Nhiều cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, chưa tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của KHCN. Hạ tầng và dữ liệu số vẫn còn phân tán, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan còn hạn chế.

Vẫn còn tình trạng thiếu hụt nhân lực số, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Nhiều địa phương, doanh nghiệp nhỏ chưa thực sự tiếp cận được lợi ích của chuyển đổi số. Ở một số nơi, cách làm còn hình thức, phong trào, hiệu quả chưa đến với người dân.

Cho rằng những điểm nghẽn đó nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ kìm hãm sự phát triển, làm chậm nhịp tiến của công cuộc CĐS quốc gia, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đã đến lúc phải chuyển từ "tư duy" sang "hành động", từ "số hóa" sang "tạo giá trị số", biến "hành động" thành "kết quả thực chất".

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, cùng khát vọng vươn lên của cộng đồng ĐMST trong nước và sự hỗ trợ, đồng hành của các đối tác, bạn bè quốc tế, Việt Nam sẽ đưa CĐS thành phong trào lan tỏa trong từng cơ quan, doanh nghiệp, từ trường học đến gia đình, từ thành thị đến nông thôn, để công nghệ thật sự phục vụ con người, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, độc lập, tự cường và thịnh vượng trong thế kỷ 21.

Chuyển đổi số 'gần dân hơn'

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh sau 5 năm làm chuyển đổi số, chúng ta đã qua giai đoạn khởi động. Giai đoạn này tập trung vào nâng cao nhận thức số, xây dựng hạ tầng, nền tảng và các dịch vụ công cơ bản.

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân. Ảnh: MINH SƠN

Cũng theo ông Quân, nội dung 'gần dân hơn' là một trọng tâm cốt lõi trong chủ đề chuyển đổi số năm nay. "Gần dân hơn trước hết là thu hẹp khoảng cách số, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Mọi người dân Việt Nam dù ở nông thôn, miền núi hay thành thị đều phải có cơ hội tiếp cận với các tiện ích số. Gần dân hơn cũng có nghĩa là chính quyền phục vụ người dân tốt hơn nhờ công nghệ" - ông Vũ Hải Quân nhìn nhận.

Việt Nam đang hướng tới một nhà nước kiến tạo thông minh và không khoảng cách, nơi mọi quyết định quản lý điều hành đều dựa trên dữ liệu thời gian thực, nơi người dân được phục vụ bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình không giấy tờ, được cá nhân hóa theo nhu cầu.

Và cuối cùng, theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân, gần dân hơn còn nằm ở việc tạo dựng niềm tin số trong xã hội. Người dân chỉ thực sự tham gia tích cực vào chuyển đổi số khi thấy thực sự thuận lợi cho chính mình, khi có niềm tin rằng môi trường số an toàn, quyền lợi của người dân được bảo vệ đầy đủ.

'Chúng ta tin tưởng, công cuộc CĐA quốc gia sẽ gặt hái được thành tựu to lớn năm 2025 và những năm tiếp theo. Nhanh hơn để không lỡ nhịp thời đại, hiệu quả hơn để mỗi nguồn lực đều phát huy tối đa giá trị, gần dân hơn để mọi người dân Việt Nam đều chung hưởng thành quả phát triển. Đó chính là con đường chuyển đổi số toàn diện mà chúng ta đã và sẽ kiên định thực hiện" - Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân cho biết.