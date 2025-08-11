Phó Tổng thống Mỹ Vance: Đang sắp xếp cuộc gặp 3 bên Zelensky-Trump-Putin 11/08/2025 07:25

(PLO)- Nhà Trắng vẫn để ngỏ khả năng Tổng thống Zelensky tham dự tại hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin tại Alaska sắp tới.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 10-8 xác nhận các nhóm của ba nhà lãnh đạo đang làm việc để sắp xếp một cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Chúng tôi hiện đang cố gắng tìm ra lịch trình và những điều tương tự để ba nhà lãnh đạo có thể ngồi lại và thảo luận về việc chấm dứt xung đột này" - ông Vance trên chương trình "Sunday Morning Futures" của đài Fox News.

Tuy nhiên, ông Vance cho rằng ông không nghĩ sẽ là một ý kiến hay nếu ông Putin và ông Zelensky gặp nhau trước cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska.

Phó tổng thống Mỹ cũng cho rằng Tổng thống Trump sẽ là người quyết định cách tốt nhất để thúc đẩy các cuộc đàm phán.

“Về cơ bản, tôi nghĩ rằng tổng thống Mỹ phải là người đưa hai bên lại gần nhau hơn. Đây là vấn đề mà tổng thống cần phải buộc Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky thực sự ngồi lại với nhau để giải quyết những khác biệt” - ông Vance nói.

Đài CNN ngày 10-8 dẫn nguồn tin Nhà Trắng đề cập khả năng Tổng thống Zelensky tham gia hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại bang Alaska (Mỹ) dự kiến diễn ra vào ngày 15-8.

Quan chức Nhà Trắng nói rằng những cuộc họp có ông Zelensky nhiều khả năng sẽ diễn ra sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin.

Bên cạnh đó, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) Matthew Whitaker ngày 10-8 cho biết “có khả năng” ông Zelensky sẽ tham dự thượng đỉnh Trump-Putin sắp tới.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Trong diễn biến liên quan, tối 10-8, Tổng thống Zelensky cho biết Kiev đang “thường xuyên trao đổi” với các đối tác Mỹ về cách bảo đảm hòa bình cho Ukraine, theo tờ The Kyiv Independent.

Ông Zelensky nhấn mạnh cần duy trì trừng phạt, gây áp lực và thể hiện sức mạnh - “trước hết là sức mạnh của Mỹ, của châu Âu và của tất cả quốc gia mong muốn hòa bình và ổn định trong quan hệ quốc tế”.

Bên cạnh đó, ông Zelensky cho rằng Nga đang tìm cách “đánh lừa” Mỹ trong các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới, nhưng Ukraine sẽ không để chiến lược này thành công, theo tờ The Kyiv Independent.

“Chúng tôi hiểu ý đồ của Nga là tìm cách đánh lừa Mỹ. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Ukraine hiểu rất rõ Nga, và đó là lý do chúng tôi đã kiên cường suốt hơn 3 năm chiến sự toàn diện. Chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước và nền độc lập của mình” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine khẳng định Nga chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu thực sự nào hướng tới hòa bình, dẫn chứng vụ không kích bến xe buýt và phòng khám đại học ở tỉnh Zaporizhia gần đây.

“Mọi người đều thấy Nga chưa có bất kỳ bước đi nào, dù trên mặt đất hay trên không, để cứu mạng dân thường” - ông Zelensky nói.

Nguồn tin từ Văn phòng tổng thống Ukraine nói rằng ông Trump và ông Putin dự định thảo luận đề xuất của Nga, trong đó Kiev sẽ rút khỏi 2 tỉnh Donetsk và Luhansk đang bị Nga kiểm soát một phần.

Trước khi công bố cuộc gặp với ông Putin, ông Trump cũng nói với báo giới rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến sự có thể bao gồm “một số trao đổi lãnh thổ”.

Theo Wall Street Journal ngày 9-8, giới chức Ukraine và châu Âu đã bác bỏ kế hoạch của nói trên, đồng thời gửi đề xuất phản hồi cho phía Mỹ trước thềm cuộc gặp ở Alaska.

Châu Âu muốn cùng Ukraine vạch ra “lằn ranh đỏ” thống nhất, khẳng định EU phải tham gia bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga và việc thảo luận tương lai Ukraine không thể thiếu Kiev.