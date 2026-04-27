Phụ thu dịp lễ 30-4, 1-5 có được không? 27/04/2026 15:24

(PLO)- Việc các cơ sở cung cấp dịch vụ phụ thu dịp lễ do chi phí tăng chỉ phù hợp khi có niêm yết giá minh bạch, công khai cho khách hàng được biết trước và không vi phạm quy định quản lý giá của Nhà nước.

Mỗi dịp nghỉ lễ, câu chuyện phụ thu tại quán ăn, bãi giữ xe, khách sạn lại "nóng" lên. Không ít người dân đành im lặng vì ngại va chạm, chấp nhận thiệt thòi.

Thế nhưng, dưới góc độ pháp lý, những hành vi tăng giá bất hợp lý hoàn toàn có thể bị xử phạt.

Phụ thu dịp lễ 30-4, 1-5 phải đúng quy định pháp luật. Ảnh minh họa: HUỲNH THƠ

Luật sư Hoàng Thị Hồng Lĩnh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết mỗi dịp lễ tết là cao điểm du lịch và dịch vụ, thường xảy ra tình trạng một số quán ăn, bãi xe, khách sạn, dịch vụ vận tải... tăng giá bất hợp lý hoặc không minh bạch, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Việc các cơ sở cung cấp dịch vụ phụ thu dịp lễ do chi phí tăng chỉ phù hợp khi có niêm yết giá minh bạch, công khai cho khách hàng được biết trước khi sử dụng và không vi phạm quy định quản lý giá của Nhà nước.

Những trường hợp không đảm bảo nguyên tắc này thì người dân có quyền phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Luật sư Lĩnh cũng cho biết thêm, theo Điều 29 Luật Giá 2023 (sửa đổi 2025), niêm yết giá là hình thức công khai về giá. Giá niêm yết phải bao gồm đầy đủ thuế, phí, lệ phí và được thể hiện bằng đồng Việt Nam.

Việc niêm yết phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng, việc niêm yết thể hiện tại cửa hàng hoặc trang thông tin điện tử mà khách hàng và cơ quan quản lý dễ nhận biết.

Các tổ chức, cá nhân không được bán cao hơn giá niêm yết; phải điều chỉnh mức giá niêm yết ngay khi có sự thay đổi về giá của hàng hóa, dịch vụ.

Nếu cá nhân/đơn vị cung cấp dịch vụ có hành vi không niêm yết giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ không rõ ràng gây nhầm lẫn, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ không đúng giá hoặc bán cao hơn giá niêm yết thì sẽ bị xử phạt theo Điều 13 Nghị định 87/2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 114/2026).

Theo đó, mức phạt từ 500.000 đồng đến 30.000.000 đồng tuỳ hành vi vi phạm, đồng thời phải thực hiện niêm yết giá và trả lại cho khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết (đây là mức phạt đối với cá nhân, đối với tổ chức thì gấp đôi).

Trường hợp không xác định được khách hàng hoặc khách hàng từ chối nhận lại, số tiền chênh lệch phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, cơ sở vi phạm phải công khai việc khắc phục trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 30 ngày.

Đối với các cá nhân, tổ chức/doanh nghiệp hoạt động du lịch thì bị xử phạt theo Nghị định 45/2019 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 348/2025) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Trong đó có xử phạt hành vi không niêm yết, công khai giá hàng hoá, dịch vụ/niêm yết giá không đúng, không bán đúng giá niêm yết.

“Năm nay, kỳ nghỉ lễ dài và tình hình giá nhiên liệu tăng cao. Ngày 15-4-2026 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 30/CĐ-TTg với nội dung tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu của người dân, khắc phục hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá phương tiện vận chuyển không đúng quy định; các Bộ ngành địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý phản ánh của người dân trong kỳ nghỉ lễ” - luật sư Lĩnh nói.

Cũng theo luật sư Lĩnh, ngày 14-4-2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng có Công văn số 842/CDLQGVN-VP gửi Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5 và mùa du lịch hè 2026.

Trong đó có nội dung thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết đối với sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan, trải nghiệm và ẩm thực của du khách (giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân, nơi dễ nhìn thấy, nơi khách tiếp cận trước khi sử dụng dịch vụ); không phân biệt đối xử với khách du lịch.

Do đó, khi gặp tình trạng bị phụ thu, không niêm yết giá, người dân cần lưu lại bằng chứng và liên hệ, phản ánh thông tin đến Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương, chính quyền xã, công an phường, quản lý thị trường hoặc ban quản lý khu du lịch gần nhất để được tiếp nhận giải quyết.