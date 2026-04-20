PINACO đánh dấu mốc 50 năm bằng dòng ắc quy xanh S76 sạc siêu tốc 20/04/2026 00:01

Tối ngày 19-4, Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO) đã trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập. Sự kiện quy tụ gần 600 khách mời, bao gồm đại diện các đối tác chiến lược, các thế hệ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên công ty.

Sự kiện vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; cùng ông Phùng Quang Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Hành trình nửa thế kỷ và trách nhiệm tiếp nối

Ra đời năm 1976 ngay sau ngày đất nước thống nhất, PINACO mang trên mình sứ mệnh cung cấp năng lượng thiết yếu phục vụ tái thiết đất nước. Từ những viên Pin Con Ó thân thuộc trong góc nhỏ mỗi gia đình đến các dòng Ắc quy Đồng Nai bền bỉ, sau quá trình cổ phần hóa vào năm 2004, công ty đã vươn lên khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa chúc mừng ban lãnh đạo PINACO kỷ niệm 50 năm thành lập. Ảnh: QH



Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Văn Năm, Tổng Giám đốc PINACO, xúc động nhìn lại chặng đường với biết bao thăng trầm: "Hôm nay kỷ niệm 50 năm, chúng tôi xúc động nhìn lại chính mình. Những thành tựu hôm nay là kết tinh từ công sức, trí tuệ và sự cống hiến của nhiều thế hệ. Chúng ta có quyền tự hào – nhưng hơn hết, chúng ta phải có trách nhiệm tiếp nối. Tiếp nối giá trị, tiếp nối tinh thần và tiếp nối khát vọng đưa PINACO vươn lên tầm cao mới, phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn".

Bước ngoặt công nghệ xanh S76 Sodium

Đón đầu xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang năng lượng sạch, PINACO định hình chiến lược đi cùng nhịp với định hướng phát triển xanh của Việt Nam. Hiện tại, công ty đang áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, loại bỏ hoàn toàn các chất độc hại như thủy ngân, cadimi, chì ra khỏi sản phẩm.

Trong giai đoạn tới, công ty tập trung phát triển các dòng ắc quy cao cấp như AGM, EFB nhằm kéo dài vòng đời, tối ưu khả năng tái chế, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.

Đặc biệt, điểm nhấn của lễ kỷ niệm là nghi thức ra mắt dòng sản phẩm chiến lược hoàn toàn mới: Ắc quy S76 Sodium. Với thành phần chính ứng dụng công nghệ Natri-ion không chứa kim loại nặng, S76 thân thiện với môi trường, sở hữu hàng loạt tính năng vượt trội như: sạc nhanh phục hồi năng lượng ngay cả khi cạn kiệt, tuổi thọ gấp 10 lần ắc quy thông thường và độ tự phóng điện cực thấp.

Ông Lê Văn Năm, Tổng Giám đốc PINACO phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty. Ảnh: QH

Dòng ắc quy thế hệ mới này đáp ứng đa dạng nhu cầu từ xe ô tô, xe máy truyền thống đến hệ sinh thái xe ô tô điện, trạm sạc, xe máy điện tốc độ thấp, dụng cụ điện cầm tay và lưu trữ năng lượng cho hộ gia đình, lưới điện cũng như công nghiệp - thương mại.

Ông Lê Văn Năm, Tổng Giám đốc PINACO nhấn mạnh: "Cột mốc 50 năm không chỉ là dịp tri ân, mà còn là thời khắc tái định vị chính mình. Việc ra mắt dòng ắc quy S76 Sodium là minh chứng cho cam kết của PINACO trong việc không ngừng đa dạng hóa giải pháp năng lượng, mang đến cho người dùng thêm một sự lựa chọn đáng tin cậy để an tâm di chuyển bất chấp mọi trở ngại của thời tiết".

Video lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PINACO):

Đẩy mạnh sản phẩm xanh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đánh giá năm 2026 là năm bản lề với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Qua đó, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu PINACO bám sát 5 trụ cột cốt lõi: Làm chủ công nghệ để tạo ra sản phẩm xanh cạnh tranh; giữ vững thị trường bằng chất lượng thực chất; đầu tư có trọng tâm để tạo lợi thế về chi phí; xây dựng đội ngũ đủ năng lực làm chủ sản xuất mới; và quan tâm thực chất đến đời sống người lao động nhằm nâng cao năng suất.

Ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đặt hàng PINACO tạo ra sản phẩm mới cạnh tranh dài hạn, đặc biệt là các dòng sản phẩm xanh và công nghệ mới. Ảnh: QH

Kết luận bài phát biểu, ông Phùng Quang Hiệp gửi gắm thông điệp hành động mạnh mẽ: "Năm mươi năm là nền tảng. Giai đoạn tới là phép thử thực sự. Với những gì đã tích lũy, tôi tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục giữ vững vị thế và phát triển. Bước sang chặng đường phát triển mới, tôi chúc Công ty tiếp tục vững bước với định hướng: Đổi mới, sáng tạo, bứt phá, tiên phong, bền vững".