Quảng Ngãi siết chặt kiểm soát giết mổ, xử lý nghiêm vi phạm 15/04/2026 19:19

Ngày 15-4, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi các sở ngành về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Theo đó, UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ, tiêu thụ sản phẩm động vật không bảo đảm điều kiện theo quy định.

Một cơ sở giết mổ lợn vi phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu kiên quyết xử lý dứt điểm các điểm giết mổ trái phép, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không để phát sinh cơ sở mới. Đồng thời, quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển, kinh doanh, kiểm soát nguồn gốc, kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật trước khi lưu thông trên thị trường.

Các địa phương phải rà soát toàn bộ mạng lưới cơ sở giết mổ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đủ điều kiện; xây dựng lộ trình giảm dần giết mổ nhỏ lẻ, phát triển cơ sở giết mổ tập trung gắn với vùng chăn nuôi và hệ thống tiêu thụ.

Bên cạnh kiểm soát hoạt động giết mổ, UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Các hành vi làm sai lệch kết quả kiểm soát, hợp thức hóa hồ sơ, bao che vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm; trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động giết mổ, vận chuyển, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện đúng quy định về thú y, an toàn thực phẩm.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến, bếp ăn tập thể; Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường kiểm soát lưu thông, xử lý sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

Công an tỉnh được giao tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động giết mổ, vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trái phép.