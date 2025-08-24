Quảng Trị họp khẩn trong đêm, dự kiến sơ tán hơn 245.000 người 24/08/2025 23:26

(PLO)-Tối 24-8, tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp với 78 xã, phường, đặc khu cùng các sở, ban, ngành về việc triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 5 và mưa lũ, sạt lở.

Tại buổi họp, ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã thông tin một số kết quả về công tác ứng phó với bão số 5 như công tác quản lý, neo đậu tàu thuyền, công tác sơ tán người dân, các công trình hồ đập, thủy lợi cũng như việc dự trữ lương thực…

Cụ thể, toàn tỉnh có 8.725 phương tiện/24.198 lao động, đến nay còn lại 20 phương tiện/126 lao động đang hoạt động ngoài khơi nhưng đều nắm chắc thông tin, chủ động phòng tránh và thường xuyên giữ liên lạc.

Toàn cảnh buổi họp tối 24-8. Ảnh: B.THIÊN

Theo phương án cấp độ bốn về rủi ro thiên tai, tỉnh Quảng Trị dự kiến sơ tán 67.257 hộ/245.636 nhân khẩu. Các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị sơ tán, người dân sẵn sàng di chuyển. Việc bố trí di dời tại chỗ cũng được triển khai, chuyển người dân từ các nhà tạm, thiếu kiên cố sang các công trình kiên cố, đảm bảo an toàn.

Về việc dự trữ, hiện cơ bản đã dự trữ khoảng 500 tấn gạo, 79.200 thùng mỳ ăn liền, 21.000 thùng nước uống đóng chai, 22.000m3 xăng, 20.000m3 dầu, 245 tấn các mặt hàng lương thực thực phẩm khác,…

Bên cạnh đó, đánh giá về sản xuất nông nghiệp, thủy sản, nguy cơ thiệt hại đối với diện tích sản xuất còn lại là rất lớn nếu mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại khu vực trũng thấp, ven sông. Hiện toàn tỉnh mới thu hoạch được 3.700/38.792ha lúa vụ hè thu, diện tích cây hoa màu khác đạt 26.358ha, nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch còn khoảng 9.360ha, với 3.218 lồng bè.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại buổi họp. Ảnh: B.THIÊN

Theo đánh giá của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị tại cuộc họp, bão số 5 là cơn bão cực mạnh, bán kính gió lớn nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi đổ bộ, nhất là các công trình ven biển. Bão số 5 cũng sẽ gây mưa lớn dự báo sẽ gây ra một đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3 trên các sông Kiến Giang, sông Gianh, sông Thạch Hãn…

Về phía công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết hiện một số người dân ở vùng biên giới đi vào rừng vẫn chưa liên lạc được. Lực lượng công an cơ sở đang khẩn trương liên hệ để kêu bà con trở về tránh trú bão, chậm nhất trong tối nay.

Giám đốc Công an tỉnh cũng bày tỏ lo lắng khi hai công trình cầu Quán Hàu và cầu Gianh đang được thi công có những cần cẩu cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ gãy đổ khi bão đổ bộ. Do đó cử lực lượng theo dõi để có phương án ứng phó kịp thời, trong trường hợp cấp thiết có thể cấm đường, vì xe cộ đi qua lại rất nguy hiểm.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa thuyền nan lên bờ trong ngày 24-8. Ảnh: CTV

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, bão số 5 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và rất nguy hiểm, diện ảnh hưởng rộng, hoàn lưu bão dự báo gây mưa lớn.

Để chủ động ứng phó với bão, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó bão số 5.

"Đây là nhiệm vụ rất quan trọng đối với toàn hệ thống chính trị, các lực lượng cũng như xã, phường, đặc khu. Do đó, tuyệt đối không được chủ quan dẫn đến bị động, bất ngờ, phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với bão. Sau bão, tích cực phối hợp cùng chính quyền tổ chức các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.