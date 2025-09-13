Quảng Trị ủng hộ Cuba 9,2 tỉ đồng 13/09/2025 15:08

(PLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận số tiền hỗ trợ gần 9,2 tỉ đồng, là địa phương dẫn đầu cả nước về số tiền ủng hộ Cuba.

Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sau tròn 1 tháng kể từ khi phát động (13-8), chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã nhận được hơn 416 tỉ đồng từ hơn 2 triệu lượt ủng hộ.

Tiếp đó là Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hưng Yên với hơn 5,2 tỉ đồng, Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng với gần 4,7 tỉ đồng.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc, Cuba đã có nhiều hỗ trợ quan trọng dành cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực lương thực, y tế, dược phẩm.

"Triệu triệu trái tim Việt Nam hoà chung nhịp đập với Cuba thân yêu - minh chứng sống động cho tình hữu nghị thủy chung, son sắt, kề vai trong thử thách, chia sẻ giữa gian nan", ông Nguyễn Hải Anh bày tỏ.

Chương trình ủng hộ Cuba được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương nhân Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960-2025).

Chương trình diễn ra trong 65 ngày, bắt đầu từ ngày 13-8 (đúng dịp kỷ niệm 99 năm ngày sinh của lãnh tụ Fidel Castro), đến hết ngày 16-10, nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững.

Ngày 1-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Việt Nam đã trao tặng lần 1 cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỉ đồng.