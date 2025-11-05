Quảng Trị yêu cầu doanh nghiệp thực hiện cam kết làm cầu 05/11/2025 17:13

(PLO)-Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng tháo dỡ đường tạm, xây cầu mới như đã cam kết.

Ngày 5-11, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị thông tin vừa có văn bản yêu cầu Công ty Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Hoàng Hải - Quảng Trị, Công ty TNHH MTV Đầu tư năng lượng Tài Tâm tháo dỡ đường tạm, xây dựng cầu mới tại cầu tràn La La, đoạn qua thôn Ván Ri, xã Khe Sanh.

Cầu tạm khiến dòng chảy bị tắc nghẽn, gây nguy cơ mất an toàn.



Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, đường tạm tại cầu tràn La La đã bị hư hỏng không thể sử dụng; cống tạm cao hơn cầu tràn La La nên dòng chảy bị cản trở khi có mưa lớn.

Để đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng Quảng Trị yêu cầu hai công ty trên nhanh chóng tháo dỡ trước ngày 15-11.

Sở xây dựng cũng đề nghị hai công ty thực hiện cam kết làm một cây cầu mới để thay thế cầu tạm như đã thống nhất hồi năm 2021.

Người dân lưu thông qua lại khó khăn.

Trước đó, năm 2021, tỉnh Quảng Trị cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư năng lượng Tài Tâm Quảng Trị sửa chữa, gia cố nền mặt đường tỉnh lộ 587 để vận chuyển thiết bị, vật liệu thi công Nhà máy Điện gió Hoàng Hải - Tài Tâm Quảng Trị.

Sau đó, nhà đầu tư làm đường tạm, cống tạm tại vị trí cầu tràn La La thuộc thôn Ván Ri, xã Húc, nay là xã Khe Sanh và bàn giao công trình lại cho cơ quan chức năng sau khi hoàn thành việc vận chuyển thiết bị, vật liệu. Tuy nhiên, hai công ty trên không thực hiện cam kết trước đây với chính quyền địa phương.